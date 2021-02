Trist og tankevekkende forsvinningsgåte

«Mysteriet på Cecil hotel» ser først ut som en ganske middelmådig true crime-serie, men viser seg heldigvis å handle om noe helt annet enn en uoppklart forbrytelse.

Cecil hotel i Los Angeles er åstedet for forsvinningsgåten denne serien handler om. Foto: Netflix

Burde ikke disse folkene vært beskyttet mot seg selv? Spørsmålet melder seg et stykke inn i Netflix-serien «Mysteriet på Cecil hotel», hvor en rekke hobbyetterforskere slenger fram den ene elleville konspirasjonsteorien etter den andre.

Bakteppet er en tragedie som fikk stor oppmerksomhet i 2013, da den 21 år gamle kanadiske studenten Elisa Lam forsvant mens hun var på ferie i Los Angeles. Hun hadde tatt inn på et hotell med en noe broket historie, Cecil hotel i utkanten av det beryktede sentrumsstrøket Skid Row. Hotellet er nærmest for en slags hovedperson å regne i denne serien, både som åsted for diverse forbrytelser, ulykker og selvmord, som tilholdssted for seriemordere som Richard Ramirez og som et symbol på hvordan fordums storhet kan forfalle under gitte forutsetninger. Serien gir et kritisk blikk på byutviklingspolitikken som samlet de mest vanskeligstilte i ett spesifikt område, og det gjentas nesten til det kjedsommelige hvor farlig det kunne være for en ung kvinne å bevege seg omkring i disse gatene.

Dette hadde de nok i bakhodet, mange av dem som kastet seg over tastaturene sine da nyhetssaken om at Elisa Lam hadde forsvunnet rullet over skjermene. Mange tok for gitt at Lam hadde blitt utsatt for noe kriminelt. Politiet offentliggjorde en video fra et overvåkningskamera i en heis, og folk kastet seg over den og lanserte den ene kreative teorien etter den andre. Det var ikke måte på hvor mye denne gjengen kunne og visste, og ofte var konklusjonene stikk i strid med informasjonen politiet kom med.

Serien er et godt eksempel på hvordan og hvorfor konspirasjonsteorier sprer seg på nett, og hvor skadelig det kan være. Både for etterlatte, men også for uskyldige utenforstående, som på noe haltende grunnlag blir trukket inn i det sirkuset som de mange nettkrigerne setter i stand. Serien viser oss hvor lett de elleville teoriene kan blomstre opp hos folk som i all hovedsak mener det godt, men som burde visst bedre. Regissør Joe Berlinger behandler dem heldigvis med raushet, og lar representanter fra alle de forskjellige sidene komme til orde. Det fører dessverre også til at serien ofte framstår som litt sprikende og ufokusert. Det er veldig mange interessante momenter her, men vi skal igjennom en del langhalm før vi kommer til poenget.