Mer mytologisk møl

Den nye sesongen av den norske Netflix-serien «Ragnarok» er litt bedre enn den første, men det skulle ikke så mye til.

Brødrene Laurits og Magne opplever fortsatt enkelte gnisninger seg i mellom i den nye sesongen av «Ragnarok». Foto: oystein fyxe

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Ragnarok, sesong 2

Sjanger: Drama, fantasy. Slippes på Netflix 27. mai.

Det var dessverre mye som sto i veien for at den norske serien «Ragnarok» skulle fungere skikkelig i den første sesongen. For mange nødløsninger og overdrevent enkle snarveier, til tider ganske stivt spill og hjelpeløs dialog sørget for at det som kunne blitt en spennende og stilig serie ble et forglemmelig affære. Netflix har tydeligvis vært fornøyd nok til å fornye for en ny sesong likevel, og heldigvis er det hakket bedre denne gang, uten at det nødvendigvis sier så mye.

Herfra i teksten vil det røpes sentrale hendelser fra sesong 1.

Den nye sesongen tar opp tråden der den forrige sluttet, med en kamp mellom unggutten Magne, som har blitt en slags Tor med hammeren, og Vidar, den onde jutulen som var nær sagt allmektig i den lille fjordbygda Edda.

I åpningsscenen børster de to stridende herrer støvet av seg, og fortsetter hver til sitt, enige om å fortsatt være uvenner. Samtidig forbereder begge seg på et nytt sammenstøt. Det framstår som et ørlite antiklimaks, men ok, det kommer mer etter hvert.

Magnes bror Laurits får en mer framtredende rolle denne gang. Som vi husker, var han en litt upålitelig fyr som flørtet med begge leirer, den typen sjarmerende figur som man aldri helt vet hvor man har og om han er til å stole på. De som har et noenlunde grep om norrøn mytologi, kan sikkert tenke seg hvordan dette går videre.

Hovedgrunnen til at den nye sesongen sitter litt bedre enn den forrige, er at konflikten allerede er etablert og de ulike rollefigurene introdusert, så man kan lettere hoppe rett inn i stridens kjerne. Dessverre er også denne sesongen preget av for mye utenomsnakk og uinspirerte sidespor som mangler tyngde. Det går på bekostning av tempo, framdrift og spenningsnivå. Det er mange gode skuespillere med, flere av de yngste imponerer, men det er også mye klønete dialog som gjør jobben deres mer vanskelig enn den burde ha vært. For ikke å snakke om alle konfrontasjonene som fisler ut i ingenting.

Det er heller ikke sikkert at det var en spesielt god idé å satse på en kombinasjon av like deler mytologisk fantasy og oppvekstdrama. Det ene har en tendens til å slå det andre ihjel, og dermed får ingen av delene den kraften de hadde trengt for å virkelig gjøre inntrykk.