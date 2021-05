The FourS fra Ganddal til MGPjr-finalen – skal feire med Solo hvis de vinner

The FourS er på plass i Oslo. Guttene fra Ganddal er klar for finalen i Melodi Grand Prix Junior.

Fra venstre: Sondre Solgård, Kristoffer Skjæveland, Per Christian Sviland og Daniel Spanne er bandmedlemmene i The FourS. Foto: Otto Bordvik/NRK

Sonja Loraine Mborja Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Sondre Solgård, Kristoffer Skjæveland, Per Christian Sviland og Daniel Spanne i The FourS er klar for lørdagens finale i juniorversjonen av Melodi Grand Prix.

– Hvordan har dere forberedt dere til finalen?

– Vi har øvd mye på sangen og holdt moralen oppe, sier Skjæveland.

De siste to dagene har de hatt fri fra skolen og er i Oslo for å øve til finalen, noe de har kost seg med.

– Vi fant ut at fasttelefonen på hotellet kan brukes. Det er det det går i nå. Vi bruker telefonen til å ringe hverandre. Det er mye lettere enn å dra frem mobilen, sier Skjæveland lattermildt.

– Vi er ikke veldig nervøse nå, men det kommer nok i morgen. I går spilte vi gjennom sangen vår noen ganger. Vi har også øvd fredag og kommer til å ha generalprøven lørdag. Vi er ganske trygge på å fremføre, men det kan hende det blir noen nerver før vi går på scenen, sier Sviland.

Skal feire med Solo

– Hvis vi vinner, skal vi feire med en 12-pack med Solo, snop og film. Vi kommer til å nyte det. Det hadde vært veldig kjekt å vinne, sier Skjæveland.

Bandet forteller at det har vært gøy å reise til Oslo, gå rundt i sentrum og få være med de andre deltakerne.

– Vi spiste med de andre deltakerne og ble litt bedre kjent, sier Sviland.

The FourS, bestående av Sondre Solgård, Kristoffer Skjæveland, Per Christian Sviland og Daniel Spanne, har tidligere kommet til finalen i Norske Talenter og går på kulturskolen. Bandet hadde hjemmeskole tirsdag og onsdag for å unngå en mulig smittesituasjon.

I Melodi Grand Prix Junior som arrangeres lørdag i Oslo Spektrum, skal guttene fremføre låten «Kverdagen».

–Hva inspirerte dere til lage akkurat denne sangen?

– Vi lengtet tilbake til den normale hverdagen. Det er derfor sangen heter «Kverdagen». Vi ville også vise folk hva vi gjør i hverdagen. Sangen handler om skole og slikt, sier Spanne.

Fakta Årets finalister Åse Cornelia fra Kristiansand

Malin fra Inderøy

Arisha fra Oslo

Josefine og Oskar fra Kristiansand

Emilie fra Kolsås i Bærum

LucTheGeek fra Sande i Vestfold

Amalie fra Mosjøen

The FourS fra Sandnes i Rogaland Les mer

Konkurranse for de unge

Melodi Grand Prix Junior (MGPjr) ble grunnlagt i 2002 og er en låtskriver- og sangkonkurranse for barn og unge mellom åtte og 15 år. Konkurransen er inspirert av Melodi Grand Prix, hvor deltakerne må være 16 år og eldre for å delta. Det er NRK som arrangerer konkurransen, og MGPjr 2021 vil bli vist på NRK1, lørdag 29. mai.

For å stemme på sin favoritt, må man laste ned appen Svar-o-meter. Appen er gratis, og de som har den fra før må oppdatere den for å få ny MGPjr grafikk. Man kan ikke stemme før alle de åtte låtene er fremført, og det vil bli fortalt flere ganger under sendingen hvordan man bruker appen. Vinneren blir kåret på grunnlag av publikumsstemmene.

MGPjr sendes live fra Oslo Spektrum, og programlederne er Selma Ibrahim og Victor Sotberg.

