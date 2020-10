Ukens anbefalte sanger

Hvor langt kan et album bli? Det er hva Thomas Dybdahl forsøker å finne svaret på.

Thomas Dybdahl er i gang med nye sanger. Foto: Kristian Jacobsen

Geir Flatøe Journalist

Etter å ha gitt ut platen «Fever» i mars, kom koronaen. Dermed ble Thomas Dybdahl værende i hjemmestudioet i Stavanger, hans cabin. Det ble god tid å lage nye sanger, og tanken er å utvide «Fever» til «Cabin fever». Første tillegg, «Hard liquor», kom i sommer. Nå er neste sang ute.

«A little something to give» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også listen med over 100 høstsanger.

Her er listen

A little something to give – Thomas Dybdahl

I alle tider – Gilberdal

Private lives – Low Cut Connie

Sideways – The Posies

Silver spring – Matt Berninger & Gail Ann Dorsey

Cold/Mess – Prateek Kuhad

Soapbox – Brent Cobb & Nikki Lane

Over you – Aaron Frazer

Trials – Cults

Scared to death – Tunng

Mr Child – Guided By Voices

Olympia, WA – Molly Tuttle

Out of this world – Cherry Pickles

High in Heaven – VWLS

Tomt rum – Ulf Lundell

Orange tree – Billie Marten

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.