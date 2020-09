Playstation 5 kommer i november

Den japanske teknologigiganten Sonys nye Playstation-spillkonsoll kommer på markedet 12. november i utvalgte deler av verden, og i Norge en uke senere.

Sonys Playstation 5 kommer i likhet med Microsofts nye Xbox X i november. Foto: Damian Dovarganes / AP / NTB

NTB-AFP

Det kom fram onsdag kveld i en nettsendt videoframvisning, der også spill som er skreddersydde til konsollen, ble vist fram.

PS5 kommer i to versjoner, én til 499 dollar, tilsvarende om lag 4.500 norske kroner, og én til 399 dollar. Forskjellen mellom dem er at den billigste kun kan kjøre spill som er lastet ned lokalt på maskinen, mens den andre også vil ha en inngang for spill via disker.

Sony-konkurrenten Microsoft kunngjorde i forrige uke at den nye konsollen i Xbox-serien vil komme 10. november, med en estimert pris på 499 dollar, og en billigere utgave til 299 dollar.

De nye konsollene lanseres idet flere har spilt videospill under koronapandemien. Industrien går samtidig stadig mer i retning av skybaserte spill, som lastes inn på konsollene.

Playstation 4 har solgt langt mer enn Xbox One siden førstnevnte ble lansert sent i 2013.