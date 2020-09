Årets pris: Yngste kulturprisen noensinne

Elevene ved Vågen videregående skole i Sandnes fikk mer enn applaus da de serverte en smakebit fra årets musikal. I tillegg fikk de Aftenbladets kulturpris. Aldri har noen yngre fått denne prisen.

Foto: Jarle Aasland

Tarald Aano Redaktør

Aftenbladet gjennomførte en direktesendt debatt om sandnes-identitet fredag formiddag. Den ble arrangert i Vågenhallen, med elever og lærere fra Vågen vgs. som publikum. Debatten ble avsluttet med et opptrinn fra elevene ved skolens Musikk, dans og dramalinje. Innslaget var hentet fra musikalen «Company» som har premiere i februar neste år.

Da kom overraskelsen. Da elever og publikum trodde det hele var slutt, gikk sjefredaktør Lars Helle på scenen med en statuett og en sjekk på 30.000 kroner.

Han hadde en liten beskjed å komme med:

Begrunnelsen

For 50 år siden ble den første musikklinjen etablert ved et norsk gymnas – og det skjedde i Sandnes. Senere har videregående skoler satset på flere kreative fag, utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama finnes i dag over hele landet – i Rogaland tilbys det både i Haugesund, Stavanger og Sandnes.

De årlige forestillingene som er åpne for publikum, viser at skolene holder et imponerende høyt nivå både kunstnerisk og når det gjelder praktisk gjennomføring av krevende prosjekter.

Mange av elevene ved Musikk, dans og drama bevarer og videreutvikler interessen for kultur, enten de blir profesjonelle kulturarbeidere eller ikke. Både innen det frivillige kulturlivet og i profesjonelle sammenhenger er tidligere elever fra Musikk, dans og drama sentrale. Slik bidrar de til at alle får tilgang på kulturopplevelser, gjennom deltakelse eller som publikum.

Aftenbladets kulturpris går i år til Musikk, dans og drama ved Vågen videregående skole.

Rektor Bente Jelsa tok imot prisen sammen med representanter for lærere og elever.

Lang tradisjon

Elevene er fortsatt tenåringer, og dermed er de de aller yngste som har vunnet Aftenbladets kulturpris – som er delt ut siden 1951, med en liten tjuvstart to år før. De to første vinnerne var forfatteren Sverre Hodne og komponist Farten Valen.

De ti siste vinnerne:

PS: Strengt tatt kan kunnskapsrike lesere argumentere for at prisen i 1967 ble gitt til enda yngre kulturentusiaster – da gikk den til musikkskolen, også den gang i Sandnes.

Saken oppdateres.