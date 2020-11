Pia Myrvold feirer 40 år som kunstner

Pia Myrvolds 40-årsjubileum som kunstner er kraftig preget – på godt og vondt – av korona.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Pia Myrvold har med seg sine «Sumerians on Holiday» i sin jubileumssesong. I 2020 har hun vært kunstner i 40 år. Foto: Pål Christensen

Leif Tore Lindø Journalist

– La meg si det sånn: Den opprinnelige planen for dette jubileet forsvant, slik alles planer for 2020 gjorde. Men midt oppi det hele fant jeg noen lommer av ro, kreativitet og konsentrasjon. Det tror jeg folk vil merke når de ser bildene mine.

Pia Myrvold sitter på Ølberg og jobber. Hun reiste fra basen sin i Paris og landet på Sola 14. oktober. I en lånt hytte har hun hatt sin karantene, for det Paris hun forlot var kraftig preget av koronapandemien. Paris har vært skikkelig rødt, og Myrvold er blant de mange som i lange perioder har bodd i et slags hjemmefengsel.

– For meg har det vært utmattende og frustrerende å være innestengt i tre måneder, risikere bot for å gå ut eller gjøre feil. Men for kunstnerskapet har denne tiden også ført til en ganske intens fordypelsesprosess.

Myrvold har vært en urban kunstner. Hun har reist mellom storbyene, jobbet med masse folk, brukt miljøene og stadig forflyttet seg. Koronaen, reiseforbud og karantener satte en effektiv stopper for alt det. Hun har også jobbet mye med digital kunst, men nå kjente hun at hun ville gå mer håndfast til verks med malerier, tegninger og andre fysiske uttrykk.

De siste bildene?

Hun forteller at hun satte opp sine lerret rett under vinduene, «som en stueplante, for å få lys». Inspirert av de store mesterne, særlig fra 40-, 50-, og 60-tallet satte hun seg fore å lage virkelig, virkelig gode bilder. Hun hadde tid, og veldig mange andre planer var lagt på is.

Fakta Pia Myrvold Kunstner fra Stavanger. Har jobber med billedkunst, malerier, grafikk, klær som media og design av motekolleksjoner. Debuterte som billedkunstner på Vestlandsutstillingen i 1981 og deltok på Høstutstillingen i 1982. Hun hadde sin første separatutstilling i Haugesund Kunstmuseum i 1984. I 1991 bosatte hun seg i Paris og ble nominert til årets mest talentfulle unge designer da hun stilte ut sin andre kolleksjon der i 1993. De siste 15 årene har hun blant annet deltatt i utstillinger på Galleri F-15, Hå gamle prestegård, i Stavanger, Trondheim, København, Venezia, Roma, New York og Paris. Pia Myrvold har jubileumsutstillinger på Galleri Amare i Stavanger, åpner 5. november, og i Oslo i Galleri TM51 12. november. Les mer

Resultatet kan du nå se på Galleri Amare i Stavanger. 16 helt nye malerier, malt i år, noen monotypier og 20 bilder store tegninger med mixed media-innslag. Korona-avtrykk? Absolutt.

– Maleriene er basert på serier jeg har jobbet med i 30 år, med geometriske former og mønstre som er veldig ulike de første maleriene mine. Men jeg hadde en litt fatalistisk følelse da jeg jobbet. Jeg var syk – ikke med korona, så vidt jeg vet – og det fikk meg til å tenke at hvis dette er de siste bildene jeg lager, da MÅ være gode.

– Og det ble de?

– Ja, jeg synes det. Jeg er veldig stolt av dem, og jeg legger listen veldig høyt.

Foto: Pål Christensen

Fortid og framtid

Mange prosjekter har altså gått i vasken på grunn av korona. Også planene for jubileumssesongen måtte kastes om på. Det har medført «en katastrofe for den vanlige inntekten», men også «en ny, kreativ drive», forteller Myrvold. Blant de tingene hun er ekstra engasjert i er performance-serien «The Sumerians on Holiday». Her jobber hun sammen med både proffer og amatører, dansere og musikere og andre. Utgangspunktet er oldtidssivilisasjonen Sumer som utviklet alt fra jordbruk, handel og industri til hærer og krigføring. Framskritt og futurisme var en del av livet, og det er her Myrvolds performance finner sin inngang til vår tid. Dette er både et lite vink tilbake til Art Attack-tiden i Stavanger på 80-tallet, og et gjensyn med Mote-Myrvold, en verden hun i stor grad trakk seg ut av tidlig på 2000-tallet. I fargerike kreasjoner er sumererne tilbake for å treffe den moderne verden.

Foto: Pål Christensen

Foto: Pål Christensen

– Noe av det sumererne var med og skapte har ført til forferdelige ting på jorden. Jeg bruker disse gamle historiene og referansene sammen med nåtidens raske teknologiske fremskritt innen vitenskap, bioteknologi, kybernetikk, kunstig intelligens og de fortsatte utforskingene i verdensrommet, med den evige dualismen som finnes i religion så vel som i populær underholdning, filmer og spill.

Sumererne har vært i sving på Ølberg, og nå er de i Stavanger sentrum. De filmes til et prosjekt som startet i Roma i mai i fjor. Også her har koronaen gjort det hele litt komplisert.

– Vi må ta dette litt ad hoc, når det er mulig å gjennomføre. Men en ting er helt sikkert: Det er lettere å arbeide her i Stavanger, eller på Ølberg, enn det er i Paris akkurat nå. I den situasjonen vi er i er jeg veldig glad for å sitte her, i vind og storm, og med surt regn ute.