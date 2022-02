Rotete og sjarmerende om samlivets gleder og sorger

«Superhelter» er en fin, men litt rotete film om folk som aksepterer voksenlivet på ulikt vis.

Kort oppsummert går handlingen i denne filmen ut på at Anna og Marco forelsker seg, til tross for at de er veldig forskjellige.

Skuespillere: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Greta Scarano. Sjanger: Komedie. Regi: Paolo Genovese. Nasjonalitet: Italia. Aldersgrense: 9 år.

Om man ser for seg parodien på en italiener – høyrøstet, utadvendt, med en voldsom livsglede og et avslappet forhold til system og orden – er «Superhelter» denne typen i filmversjon. Den forteller historien om det umake kjæresteparet Anna og Marco på en ikke-kronologisk måte, hvor det stort sett er lengden på førstnevntes hår som forteller hvor i forløpet vi er.

Tittelen spiller på en tegneserie Anna har skapt, hvor hovedpersonenes superkrefter går ut på at de klarer å holde liv i sitt parforhold. Den er åpenbart selvbiografisk på mange felt, men ender likevel med å spille en mindre viktig birolle i selve historien om Anna og Marco.

De er den typen par som sett utenfra ikke burde passet så godt sammen – hun er en impulsiv og kreativ tegner, som sliter med å låse seg til ett sted og én mann, selv om hun også ønsker seg stabil kjærlighet og trygghet. Han er en tørrvittig fysikkprofessor, som på sitt forutsigbart nerdete vis liker kvantifiserbare forklaringer på alt i livet.

Ok, så er det et forslitt og forenklet premiss at to personer som har fordypet seg i veldig forskjellige fagfelt ikke skal kunne fungere sammen. Og det viser seg da også at det heller er personlighetene og bagasjen de har med seg inn i forholdet som gjør at de støter på utfordringer i samlivet fra tid til annen.

All hoppingen fram og tilbake i tid framstår som rotete og forvirrende, og ikke alltid så nødvendig for å fortelle den forholdsvis enkle historien. Men det blir heldigvis aldri noe altoverskyggende problem.

Det virker strengt tatt ikke som om regissør Paolo Genovese har så veldig mye på hjertet, annet enn å formidle en koselig og passe romantisk historie, sjenerøst krydret med vakre stemningsbilder som vil få deg til å søke etter flybilletter til Italia. Det holder til to passe trivelige timer i kinosalen, men uten at man går derfra med spesielt sterke eller varige inntrykk.