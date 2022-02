Enkelte er best døde

BOK: Noen hevder at Edgar Burås er død. Vi kan jo alltids håpe.

Ingen formildende omstendigheter kan berge «Alfred 2.0» fra eneren.

Steinar Brandslet

Edgar Burås: «Alfred 2.0» Roman. 125 sider. Cappelen Damm.

Edgar Burås er et pseudonym. En avistittel på nettet skryter av at Burås er død. Forlaget følger opp et annet sted med å hevde at avisen myrdet Burås, antakelig ved å avsløre personen bak.

Jeg kan ikke bekrefte noe av dette, for jeg må betale 29 kroner for å lese avisartikkelen, og de pengene vil jeg heller bruke på en sjokolade på det lokale samvirkelaget. Her må vi prioritere. Jeg aner ikke hvem Burås er, og gir blaffen. Forfatteren må gjerne bli 102, men pseudonymet bør hvile i graven.

«Alfred 2.0» er en oppfølger til ei bok jeg ikke har lest. Den tar for seg verden i 2131, og den store krigen mellom maskiner og mennesker har ødelagt så mye.

102 år gamle Elias er venn med en katt og to maskiner. De leter etter kyborgenes fristed ved de sprengte ruinene av Europas største kjernekraftverk og finner det straks. Kan menneske og maskiner leve i fred sammen? Bryr noen seg?

«Alfred 2.0» er som en dårlig disponert skolestil, der Burås tilsynelatende planløst finner opp handling etter hvert. Det kan fungere, men ikke her. Isteden hindrer det at noe som helst drama bygger seg opp.

Klisjeene parer seg entusiastisk og blir mange, iblandet noe woke greier som vel skal provosere eller tilfredsstille, men som bare gjør leseren oppgitt og boka enda tyngre. Den har fattige 125 sider, men føles som en av de lengste bøkene jeg har lest.

Elias selv forteller. Kanskje er språket en vellykket kopi av en lite dement 102-årings skribling, men hverken det eller den halvfinurlige, men svakt håndterte slutten kan berge boka.

Kanskje er dette satire. Den fungerer i så fall ikke, for satire skal brenne og avsløre og muligens håne. Kanskje skal det være morsomt. Det er jeg i så fall for kørka til å forstå.

«Alfred 2.0» er den første boka jeg gir ener. Andre har vært nær, men de berget toeren ved i hvert fall å ha fnugg av humor, drama, følelser eller noe viktig eller interessant. Slapp virkelig et av landets fremste forlag dette gjennom?

Men jeg har en prima fruktnøttsjokolade i skapet. Det er alltids noe.