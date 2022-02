Ondskapens hotell

BOK: Mystikken og magien mangler i krim fra de sveitsiske alper.

Sarah Pearse bor i Devon i England. Dette er hennes debutroman.

Marit Egaas Stavanger

Sarah Pearse: «Sanatorium». Krim. 393 sider. Oversatt av Carina Westberg. Gyldendal.

Rammen er som tatt ut av læreboka. Vi er på et luksushotell i de sveitsiske alper, som tidligere var sanatorium for behandling av tuberkulose. Hotellprosjektet var i sin tid omstridt både på grunn av protester fra lokalbefolkningen og påstander om korrupsjon. Ledende arkitekt forsvant funder byggingen, men hotellet ble ferdigstilt som planlagt.

Hotellet ligger isolert, 2.200 meter over havet, og kan bare nås gjennom en smal vei med en rekke hårnålssvinger. Det er januar, snøstorm, og faren for snøskred er stor. Derfor blir de fleste gjestene evakuert. Men det er fortsatt rundt 40 gjester igjen på hotellet når snøskredet kommer, veien blir stengt og all helikoptertrafikk er umulig på grunn av været.

Elin Warner, engelsk etterforsker i sykepermisjon, befinner seg på hotellet for å delta i brorens forlovelsesselskap. Fra første stund føler hun at uhyggen sitter i veggene, mens hennes arkitekt-kjæreste lar seg begeistre av den spektakulære arkitekturen. Så forsvinner brorens forlovede, og ikke lenge etter finner de en av hotellets stuepiker drept sammen med en del rekvisitter fra det gamle sanatoriet.

I mangel av noen bedre løsning begynner Elin å etterforske saken i samarbeid med hotellets ledelse og gjennom løpende telefonkontakt med sveitsisk politi. Alt tyder på at morderen fortsatt befinner seg på hotellet, og den viktigste oppgaven er å sørge for at gjestene er trygge og at det ikke skjer flere mord.

Det kunne blitt et bra opplegg, for eksempel i stil med Agatha Christies klassiske romaner. Eller kanskje mer i retning av Bernard Minier, den franske forfatteren som skriver nifs og fengslende krim fra lignende omgivelser i Pyreneene. Men engelske Sarah Pearse lykkes ikke helt i sin debut som krimforfatter. Mystikken og magien vi forventer mangler, i stedet blir det konstruert og overtydelig og overlater lite til leserens fantasi.

De viktigste personene er ikke interessante nok, og Elin Warner er et persilleblad av en etterforsker med personlige problemer herfra til evigheten. Likevel greier hun å ta seg sammen og hente ressursene som skal til for å løse saken. Ikke særlig sannsynlig, og ganske trøttende hele tiden å bli belemret med hennes problemer i stedet for å komme videre i saken.

Det dukker opp mørke skygger fra det gamle sanatoriet, helt som forventet. Og det meste går opp til slutt uten at det gjør sterkt nok inntrykk å få vite hvem morderen er og hva som var motivet. En liten twist i epilogen gir heller ikke den etterlengtede følelsen av gåsehud.