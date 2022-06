Kort, men godt

PLATE: Friskt og småfrekt. Vil glede både jazzprofessoren og festivalpublikummet.

Nothing Personal består av Dorothea Økland, Thea Emilie Wang og Solveig Wang. Alle tre har egne soloprosjekter, og Økland spiller også i Klossmajor og Hey Love. Solveig Wang er å se i bandet til Fieh.

Stella Marie Brevik Journalist

Nothing Personal: «The alchemy of nothing personal» (Dugnad)

Peaches møter Susanne Sundfør med Smerz og Flume som backing. Det er førsteinntrykket av trioen Nothing Personals debut-ep. Ep-en blir dog mer lavmælt og snever etter hvert som minuttene går. Vi får et eksperimentelt elektronisk, eklektisk og energisk lydbilde. Sjangeren er pop, ispedd jazz, r & b, og det de selv kaller for elektroakustisk musikk. Sistnevnte gjør meg ikke klokere, men det jeg kan si er at miksen gir et levende og spennende resultat. De kaller selv utgivelsen for «kuratert improvisasjon». Gjennom låtene utforsker trioen hvilke lyder som kan komme ut av diverse teknologiske musikkinstrument. Høydepunktet, «Stop making noise», er kanskje et stikk til samtidsmusikken – det hadde i hvert fall hvert på sin plass. For Nothing Personal leverer friksjon, kreativitet, absurditeter og overraskelser topplista bare kan drømme om. Lydnerder står kanskje bak, men dette kan nytes og undersøkes av de fleste.

Beste spor: «Still aging», «Stop making noise».