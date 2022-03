Et mesterverk!

Noen ganger dukker opp en bok som bare krever oppmerksomhet. Mektige «Husk oss til livet» er en slik bok.

Tegningene er enkle, språket er nøkternt. Men historien er ekstremt dramatisk.

Tarald Aano Redaktør

Publisert:

Joanna Rubin Dranger: Husk oss til livet. Tegneserie/dokumentarroman. 428 sider. Spartacus.

«Til dem som ble myrdet, til dem som levde.»

Dette er de første ordene som møter leseren i Joanna Rubin Drangers tegnede dokumentarroman. Dermed er tonen satt, for dette handler nettopp om alle som mistet livet i holocaust – og alle som unnslapp jødeforfølgelsene og konsentrasjonsleirene.

Dranger er på ingen måte den første som har fortalt om antisemittisme og jødeutryddelser, om nazistenes råskap og andres tause aksept, eller om ubegripelig styrke og selvoppofrende heltemot. Tvert imot, det finnes knapt et tema som er så grundig behandlet som nettopp dette.

Slektsgransking

Likevel gjør denne mektige, og likevel stillferdige boken, et meget sterkt inntrykk. Kanskje skyldes det Joanne Rubin Drangers sjangervalg; i tegninger og tekst leter hun etter sin egen families historie. Alle vet at den jødiske familien med røtter i Øst-Europa opplevde unevnelige ting før og under andre verdenskrig – men det var nettopp unevnelig, ingen snakket om det. Som en av forfatterens venninner sier det midtveis i boken: Første generasjon tidde stille, andre generasjon våget ikke spørre, men tredje generasjon forsøker å finne ut hva som virkelig skjedde.

Når nye funn åpner nye rom fulle av lidelse og død, er det like før hun gir opp: «Til slutt holder mørket på å spise meg opp. Jeg skjønner at jeg ikke kan lete mer. Ikke nå.» Likevel fortsetter hun.

Dermed blir vi med billedkunstneren og forfatteren på hennes reise bakover i tid. Vi blir med på hennes refleksjoner, hennes nysgjerrighet, hennes frustrasjoner når hun havner i blindveier og ikke får svar. Men også i den fortvilelsen hun kjenner på når hun spør seg om dette slektsforskningsprosjektet har interesse for andre enn henne selv. Og stoltheten over å finne svar, selv når svaret også bar smerten i seg.

Selvkritisk forfatter

Dette er altså slektsgransking. Men det er selvsagt så mye mer – det er også verdenshistorie sett nedenfra. I de utallige små anekdotene vi får presentert, ser vi hvordan ideologi og politikk treffer enkeltpersoner og deres hverdager. Vi følger mennesker som flyktet, og mennesker som valgte å bli. Vi møter kunstneren som valgte et utradisjonelt liv i eksil, og den eksentriske forretningsmannen. Vi ser hvordan antisemittismen knuste mennesker, og hvordan støtte hjalp andre videre.

Og vi følger forfatteren, stadig dukker hun opp med sine tanker og kommentarer til eget prosjekt: Er dette relevant? Er det egenterapi? Er det ikke altfor mange folk og navn her?

På besøk hos en fjern slektning dukker det opp nye fotografier, nye opplysninger.

Heldigvis svarer hun riktig på spørsmålene og fullfører sitt prosjekt. Jo, det har kanskje en terapeutisk verdi for henne selv. Og ja, det er selvsagt altfor mange navn underveis – ingen lesere klarer holde orden på alle grandtantene og bestefedres brødre og inngiftede nevøer til fjerne forfedre. Men det gjør ingenting, dette er en mosaikk av enkelthistorier som hører sammen. Hver for seg står de sterkt – sammen utgjør de en bauta av levd og dokumentert liv og historie.

Den døende slektningen møter fordommene med mild humor: Vil legen se min rikdom?

Dokumentasjon

For dette er ikke bare minner, dette er dokumentasjon. Selv skriver Dranger at hukommelsen ofte narrer oss, derfor er hun opptatt av bilder, dokumenter, arkiver, artikler, brev. Hun er på loft og i kjellere, i skuffer hos fjerne slektninger. Alt hun finner, deler hus med oss. Språket er enkelt, nøkternt, saklig, nesten som fra en journal. Tegningene likeså; strekene er enkle, utrykkene klare, alt (med noen få unntak) i svart og hvitt. Aldri dramatiserer hun, aldri fristes hun til sentimentalitet, aldri bruker hun virkemidler som kan stjele oppmerksomhet fra det viktige:

Den enkeltes historie i den store historien.

Som hun skriver i etterordet, med en sjelden bruk av store ord: «Hvert menneske løftet opp av glemselens hav er en seier mot nazismen.»

PS: Et par-tre steder i «Husk oss til livet» refererer Dranger til Art Spiegelmans dristige tegneserieroman «Maus» fra 1986. Den handler også om holocaust, og alle mennesker er tegnet som dyr – jødene er mus, tyskerne er katter og så videre. Tegneserieromanen fikk enorm oppmerksomhet, har høstet en rekke prestisjetunge priser, og er også omdiskutert. Hvis dere ikke har lest den ennå; gjør det!