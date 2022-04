Når hele livet er en løgn

BOK: Underholdende thriller om kjærlighet, familie og identitet.

Laura Dave fikk sitt internasjonale gjennombrudd med «Det siste han fortalte meg». Forfatteren bor med sin familie i Los Angeles.

Marit Egaas Stavanger

Laura Dave: «Det siste han fortalte meg». Thriller. 399 sider. Oversatt av Helene Limås. Vigmostad & Bjørke.

Hva gjør du når den du elsker forsvinner, og det viser seg at han er en helt annen person enn det du trodde? Skal du tro på det de beskylder ham for, eller skal du stole på følelsene dine?

Hannah traff Owen da hun var 38 år, og ikke lenge etter flyttet hun fra New York for å bo sammen med ham. Nå er det gått to år, og de bor i en liten by nord i California sammen med Owens datter Bailey på 16.

Baileys mor døde i en dramatisk ulykke da hun var liten, og forholdet mellom Hannah og Bailey er temmelig anstrengt. Så forsvinner Owen plutselig, og overlater Hanna en kort beskjed, der det står «Beskytt henne». Samtidig som Owen forsvinner, blir teknologifirmaet han jobber i etterforsket for omfattende svindel, og det er nærliggende å tro at også Owen er innblandet i dette.

Så dukker det opp en mystisk etterforsker fra Austin i Texas og forhører seg om saken, og like etter det kommer FBI på døra. Dermed begynner Hannah å gå gjennom minnene om Owen, og det er en del som ikke stemmer. Kan dette handle om noe annet enn bedragerisaken?

Ved hjelp av gode venner finner hun ut at Owen er en annen person enn det han har fortalt henne. Mye i bakgrunnen hans peker mot Austin, og sammen med Bailey reiser hun dit for å prøve å skrelle bort lag på lag i fortida hans. Men hun aner ikke hva hun setter i gang, og snart begynner snøballen å rulle fortere og fortere, og hun risikerer å sette både Bailey og seg selv i stor fare.

«Det siste han fortalte meg» blir markedsført som en internasjonal snakkis med 36 uker på New York Times bestselgerliste. Slike internasjonale bestselgere kan være litt oppskriftsmessige og overfladiske, og fort glemt. Handlingen her er kanskje ikke så veldig original, men det som redder romanen fra glemselen, er personene og forfatterens klokskap. Hannah er en interessant kvinne som det er lett å identifisere seg med, og som under press viser seg å være en skikkelig fighter. Hun er modig og våger å stå for det hun tror på og stole på sine instinkter. Bailey er også en interessant tenåring, og forholdet mellom dem skildres både vart og nydelig.

Det er spennende og lettlest, med korte kapitler, cliffhangere og overraskende vendinger. Likevel er jeg litt i tvil om det egentlig er en thriller. Det er like mye en underholdende, klok og temposterk roman om forhold, familie og identitet. På sitt beste kan den minne om Harlan Cobens romaner, noe som for meg er en av de beste attester som tenkes kan.