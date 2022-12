Hjartevarmt om trafficking

FILM: Nok ein god sørkoreansk film om uventa tema.

Det er jo moralsk forkasteleg å stela småbarn og selja dei vidare. Men i «Min vakre stjerne» er det ikkje så enkelt.

Jan Zahl Kulturjournalist

MIN VAKRE STJERNE

Kinopremiere: 25.12.2022. Med: Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doona, Lee Ji-eun, Lee Joo-young. Sjanger: Drama. Regi: Hirokazu Kore-Eda. Nasjonalitet: Sør-Korea, 2022. Aldersgrense 9 år. Lengde: 2 timar, 9 minutt.

Går det an å få sympati med ein som driv menneskehandel? Ja. I alle fall i «Min vakre stjerne».

Sør-Korea har plutseleg blitt eit land å rekna med innanfor film og tv. Det kan godt henda dei var like gode før, bare at me ikkje hadde oppdaga dei. Men med tv-seriesuksessar som «Squid Game» og Oscar-vinnar «Parasite», har sørkoreansk filmkultur definitivt blitt internasjonal. (Sjølv om «Min vakre stjerne»-regissør Hirokazu Kore-Eda strengt tatt er japansk.)

Den som har sett «Parasite», vil kjenna igjen Song Kang-ho – som fekk prisen for Beste mannlege skodespelar på den prestisjetunge filmfestivalen i Cannes for innsatsen i «Min vakre stjerne». Filmen var også nominert til Gullpalmen i Cannes i år.

«Min vakre stjerne» handlar om eit par karar som driv ein særs ulovleg geskjeft på si’. Frå tid til anna tek dei eit spedbarn frå luka der folk kan levera ungar dei ikkje ser seg i stand til å fostra opp sjølv, og dermed leverer dei til kyrkja. Dei to karane tek barnet, og sel det så vidare til folk som vil adoptera raskt – mot god betaling. I seg sjølv moralsk forkasteleg, altså.

Men så oppstår det komplikasjonar når ei ung mor angrar seg, kjem tilbake til kyrkja for å få barnet tilbake – og så hamnar i kontakt med kidnapparane. For plutseleg blir me kjende både med kidnapparane og henne på uventa måtar. Det viser seg at dei to kjeltringane ikkje er hardbarka kriminelle, og både mora, røvarane og me må ta stilling til ei rekke moralske dilemma – på underhaldande vis.

Samtidig er to kvinnelege etterforskarar på sporet av barnerøvarane. Her skal det også etter kvart skje uventa ting.

«Min vakre stjerne» går, som «Parasitt», inn i viktige samfunnsspørsmål i Sør-Korea, blant anna forskjellen på fattig og rik. Men det som gjer filmen så god, er framfor alt dyktig (film)forteljing, der historia tek overraskande vendingar du ikkje såg koma. Og at her er godt humør, sjølv om temaet er alvorleg.