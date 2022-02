Som en god klem

En gjennomført vakker plate fra Oregon-gjengen.

Kjernen i The Delines er låtskriver og gitarist Willy Vlautin og vokalist Amy Boone.

Geir Flatøe Journalist

The Delines: «The sea drift» (Decor/Border)

The Delines har hatt en tung start. Det gikk fem år mellom debuten og neste album, etter at vokalist Amy Boone ble påkjørt og måtte bruke lang tid på opptreningen. Så ble det en ny pause på tre år da pandemien rammet verden.

Til gjengjeld er Portland-bandet vel verd å vente på. De blander country og soul på beste vis, ikke langt unna Lambchop i sine beste stunder. Samtidig er de denne gang inspirert av den amerikanske sørkysten på 60- og 70-tallet, med historiefortellere som Tony Joe White og Bobbie Gentry.

Da flotte Richmond Fontaine la opp i 2016, fortsatte bandleder Willy Vlautin med sideprosjektet The Delines der Boone var vokalist. Hennes mørke stemme pakkes varmt inn av tidligere Richmond Fontaine-medlemmer og tangenter, strenger og blåsere styrt av Cory Grant. Produsent John Morgan Askew medvirker til en nydelig atomsfære der absolutt alt lyder bra.

Nattmusikk som duger hele døgnet.

Beste spor: «Little Earl», «Kid Codeine», «Past the shadows», «Hold me slow», «Saved from the sea».