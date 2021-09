Jublande glad kulturprisvinnar

Natasja Askelund får Aftenbladets kulturpris for 2021 for sitt virke som kunstnar og uredd debattant.

Natasja Askelund nektar å tia stille og insisterer på å måla det ho vil. Det får ho Aftenbladets kulturpris for.

– Eg blei så sjukt glad då Aftenbladet ringde og sa eg skulle få denne prisen!

Me er i Natasja Askelunds atelier på Tou Scene. Golv og møblement er fulle av målingsflekkar. På veggene heng fleire uferdige måleri. Det er her Askelund brukar arbeidsdagane sine. For det er altså biletkunstnar ho er, både av utdanning og yrke.

– Å gå rundt og tru at du står heilt aleine, at alle syns du er dust og at ingen vil høyra på deg, er ikkje bra for nokon. Derfor er det så stas å få denne merksemda. Å bli sett. Alle har behov for å bli sett, seier Askelund.

Helsesektoren

Fleire av dei uferdige måleria på veggane viser kvinner med munnbind og uniforma du ser i helse- og omsorgssektoren. Der Askelund også jobbar, kveldar, helger, heilagdagar, slik ho alltid har gjort, for å kunna brødfø seg og sine. Å velja å vera kunstnar er for dei aller, aller fleste ikkje feitt økonomisk. Men når du trur så sterkt på kunsten som Askelund gjer, så går du dei vaktene for å kunna måla på dagtid.

– Det ser ut til at helsesektoren er involvert i ditt neste kunstnariske prosjekt?

– Eg er ikkje heilt sikker på kva eg held på med. Men eg jobbar med ei utstilling med 11 andre kunstnarar som skal opna på Tou i november.

Uansett om dei uferdige bileta ender på utstillinga, så er helsesektoren og menneska Askelund møter der også noko av det ho engasjerer seg i.

– Eg jobbar til dømes med fleire innvandrarkvinner som kjempar som løver for å klara seg. Som aldri vil få ei spalte i ei avis. Men eg kan skriva om dei og for dei, seier Askelund.

Fakta Juryens grunngjeving Aftenbladets kulturpris går i år til en kunstner som alltid er i bevegelse og stadig fornyer seg i skjæringspunktet mellom mellom teknisk innsikt og dyktighet - og den kritiske tanke. Hennes moderne landskapsbilder, slik publikum møtte dem i hennes siste utstilling i vår, viser "en avansert lek med maleritradisjonen i vestlig kunsthistorie; hun kupper den med minner fra eget kunstnerskap og ved å sprenge tradisjonens rammer", for å sitere Aftenbladets kunstkritiker Trond Borgen. Samtidig har årets prisvinner en annen, og like tydelig side: Til forskjell fra mange av sine kolleger innen kunst- og kulturfeltet er hun en ivrig debattant, en modig stemme som er opptatt av kunstens og kunstnerens vilkår og betydning - og ytringsfrihetens verdi, også når ytringer kan gjøre vondt. Aftenbladets kulturpris 2021 går til bildekunstner og debattant Natasja Askelund. Les mer ↓

Kunstnar og debattant

Grunngjevinga for å gi Askelund Aftenbladets kulturpris, er todelt. Den første delen handlar om kunsten. I mars opna ho separatutstillinga «Kjenner du min mor?» på Galleri Opdahl, til tydeleg applaus frå Aftenbladets kritikar Trond Borgen.

Men så har Askelund altså ei anna side. Som juryen skriv i si grunngjeving: «Til forskjell fra mange av sine kollegaer innen kunst- og kulturfeltet er hun en ivrig debattant, en modig stemme som er opptatt av kunstens og kunstnerens vilkår og betydning – og ytringsfrihetens verdi, også når ytringer kan gjøre vondt.»

Det har ein tendens til å blåsa friskt rundt Askelund når ho ytrar seg. I mars blei det baluba då ho kritiserte ytringsklimaet i Stavanger under dei raudgrøne. Og verre skulle det bli då ho i ein kommentar i juli skreiv om kanselleringskultur, einsretting og angsten for å snakka fritt i kunstfeltet.

– Eg veit jo at det er ein grunn til at kunstnarar ytrar seg så lite. Dei er livredde for å hamna på feil side. Folk er livredde for å bli kansellerte om dei seier eller gjer noko «feil», seier Askelund.

Dritslenging

Stormen ho opplevde etter innlegget, førte til at ho sletta Facebook-kontoen sin. Sosialisten, feministen og den «fargeblinde» ytringsfridomsforkjemparen og – fram til årets val – Rødt-veljaren Askelund blei karakterisert som «rasist», «transfob» og «høgreekstrem» av kollegaer på kunstfeltet.

– Det er frå sine eigne ein skal ha det?

– Ja. Og så gav dei seg ikkje. Eg har fått mykje drit slengt etter meg før, enten det har handla om olje, kunst eller bompengar. Men aldri på dette nivået eller i dette omfanget. Til slutt klarte eg ikkje meir.

Askelund blir framleis fysisk uvel berre ho ser den blåkvite logoen til Facebook.

Askelund meiner reaksjonane på teksten hennar, deprimerande nok, viser at ho hadde meir rett enn ho trudde då ho skreiv at «Det er farleg å ytre seg mot den kunstneriske makt-mafiaen.»

Natasja Askelund sletta Facebook-kontoen sin etter stormen ho opplevde etter å ha skrive kritisk om kunstfeltet i avisa.

Tause biletkunstnarar

– Sjølv om eg har fått mange positive tilbakemeldingar, er ikkje biletkunstmiljøet … hm … korleis skal eg seia dette? Biletkunstmiljøet er taust. Dei som seier til meg at dei støttar meg, vil ikkje seia det høgt. Mi eiga foreining har vore rimeleg stille om det eg har skrive gjennom dei ti åra eg har blogga om kunst – fram til nå. Det var ille å sjå korleis styremedlemmer i Norske billedkunstnere gjekk mot meg.

– Føler du deg aleine eller er du faktisk aleine?

– Sei det. Nei, eg er ikkje aleine. Det er lett å bli sjølvsentrert og berre fokusera på kjeften og det leie – eg får ein del kritikk for den tendensen på heimefronten. Men samtidig får eg jo mykje støtte og har fått nye venner.

– Har du mista venner på grunn av det du har ytra?

– Eg trur ikkje det. Men eg er spent på å sjå resultatet på lang sikt.

Høgreekstremt!?

Askelund forstår ingenting av korleis det ho ser på som ein kamp for ytringsfridomen plutseleg kunne bli oppfatta som ein negativ ting.

– Korleis kan det tolkast som høgreekstremt? undrar ho.

– Ja, korleis hamna me her?

– Det er heilt ubegripeleg for meg. Det er ubegripeleg for folk i min generasjon.

Askelund vaks opp med ei feministmor som kledde henne i brune fløyelsbukser og gav henne treklossar å byggja med. Ho skulle bli ei sjølvstendig og sterk kvinne, ikkje avhengig av nokon mann.

– Eg er lært opp til at alle er likeverdige, uavhengig av farge, kjønn eller seksuell orientering. Eg er lært opp til at du skal vurdera folk etter kva dei gjer, ikkje kva dei er, seier Askelund.

Men når ho så engasjerer seg for meiningsmangfaldet ho meiner er så viktig, mot kansellering og (sjølv)sensur, får ho altså beskjed om at det er lett for henne, sidan ho er ei kvit, privilegert kvinne med makt, fordi ho har fast spalte i Aftenbladet.

– Det er klart at alle som skriv i avisa kvar 6. veke, har makt – og eg er særs takknemleg for at Aftenbladet gir meg denne sjansen. Men den makta er jo ingenting mot makta til politikarane som skriv om meg på Facebook. Eller dei heilt uforståelege maktstrukturane på kunstfeltet, som deler ut stipenda kunstnarar er så avhengige av.

Kunst som ytring

Askelund ser på kunsten som ytringar, men ein annan type enn kommentarar og politisk debatt.

– Kunsten kan seia noko anna. Han byr ikkje på tydelege argument eller reine svar. Hadde eg ikkje trudd at kunsten hadde ei slik rolle, hadde eg slutta som kunstnar.

Og nettopp derfor meiner Askelund det er så farleg om kunstnarar kvir seg for å ytra seg fritt – enten det er gjennom kunsten eller orda – går i flokk, einsrettar seg og prøver å gå i takt, i frykt for at nokon kan reagera på at dei har gjort eller sagt noko «feil».

– Me skal ikkje ha eit kunstfelt som er sosialistisk, konservativt, antirasistisk, rasistisk eller ha eit bestemt syn på ting. Kunsten må vera fri og mangfaldig. Og historia har gong på gong vist at du kan vera eit godt rauhål og likevel laga god kunst.

Apropos historia: Askelund syns det er vanvitig når kunstnarar sjølv går i bresjen for å sensurera eller fjerna verk frå fortida, fordi dei ikkje samsvarer med deira eige politiske syn i notida. Som kravet frå 12 phd-stipendiatar på Kunsthøgskolen i Oslo om å fjerna eit kunstfotografi av Vanessa Beecrofts fordi dei følte ubehag over det dei meinte var «sexistiske og rasistiske konnotasjonar.»

– Kor går grensa der? Feminismen stod til dømes ikkje veldig sterkt på 1800-talet. Kva skal me gjera med kunsten frå det hundreåret? spør Askelund.

Valpen Kvikk er ein border collie på 6 månader og under opplæring. Ifølgje matmor skal han bli kunstnar.

Farleg å forby

Askelund meiner det er langt farlegare å prøva å hindra og forby folk i å ytra seg enn å sleppa dei til. Det gjeld både «Sløseriombudsmannen» – som Askelund meiner er noko ræl – og mini-organisasjonen Sians bevisste og uelegante provokasjonar gjennom å brenna Koranen.

– Det er livsfarleg å nekta folk å snakka.

– Korleis er det livsfarleg?

– Fordi det bygger opp eit enormt sinne når folk opplever at dei ikkje blir høyrde. Forbyr me dei i tillegg å ytra seg, vil sinnet berre bli verre. Historia viser oss veldig tydeleg at verda ikkje går framover gjennom å forby ting.

Ikkje sur og bitter

Askelund er redd for at hennar tydelege tale kan etterlata eit inntrykk av at ho er ei sur og bitter dame. Men det er ho altså ikkje. Sjølv om ho er engasjert – og kan bli rasande – er grunnhaldninga hennar positiv: Me lever i eit land og eit system med fantastiske ordningar, ikkje minst for kunstnarar som henne. Ho er til dømes sjølv i innspurten av eit toårig arbeidsstipend, som har gjort det mogleg å redusera stillinga i helsevesenet og bruka meir tid på målinga.

– Dette er unike ordningar. Men det er altså demokratiet vårt som har laga dei. Då må ikkje kunstnarar sjølv bidra til å øydeleggja dette systemet med krav om einsretting og sensur. Kunstnarar må vera med og sikra det som er føresetnaden både for demokratiet og kunsten, nemleg mangfald og kritikk.