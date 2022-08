Syltynn spenning fra savannen

Selv ikke Idris Elba klarer å redde overlevelsesthrilleren «Beast» fra sin egen middelmådighet.

Idris Elba prøver å unngå å bli drept av en hevngjerrig løve i «Beast».

Skuespillere: Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley, Leah Sava Jeffries. Sjanger: Thriller. Regi: Baltasar Kormákur. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år.

Overlevelsesthrillere kan være gøyale nok, men det er sjelden man finner stor kunst innenfor denne sjangeren, for å si det sånn. Man skulle også tro at det var grenser for hvor mange ganger man kunne gjenta en formelhistorie om noen som blir jaktet på av et spesielt blodtørstig vesen, men her har vi nok en vri:

Idris Elba spiller en far som tar med sine to tenåringsdøtre på safari-tur til den avdøde ekskonas hjemland Sør-Afrika. Forholdet dem imellom er haltende og det ligger litt uro i lufta allerede idet de lander på savannen. Det leveres også en del hjelpeløse replikker, som skal gi oss kortversjonen av hvem denne gjengen er og hvor de befinner seg i livet. Sammen med en innledende scene hvor krypskyttere utrydder alle unntatt én løve i en flokk, forstår vi snart hvor vi er på vei.

Løven skal selvsagt hevne seg. Ikke nødvendigvis bare på krypskytterne, men på alle tobeinte den får ferten av. Deriblant våre tre helter og deres venn og guide Martin (Sharlto Copley). Den islandske regissøren Baltasar Kormákur har for så vidt fått ganske mye ut av lite, for storyen han har jobbet med er virkelig syltynn. Det hindrer ham ikke i å skape en del spennende scener hvor løve angriper folk. Man kan få assosiasjoner til alt fra «Jurassic Park» til mer beslektede overlevelsesfilmer som «Crawl» og «The Shallows», men det finnes virkelig ikke en eneste overraskende vending her, og forsøkene på å tegne virkelige mennesker med ekte problemer er i beste fall halvhjertet. Idris Elba er som vanlig god, men her har han for lite å jobbe med. Så da sitter vi igjen med en etter hvert ganske utmattende historie krydret med noen ganske fine naturbilder, som vi gjerne kunne fått litt flere av. Og hvis du egentlig vil på safari, men innser at lommeboka ikke er enig, er det bare å se denne for å bli kurert for all reisefeber.