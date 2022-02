Anonym feelgood

Etter første spor blir «Motordome» redusert til luftig bakgrunnsmusikk.

Danske Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen er best kjent som Mø. Hun har vært fast inventar på internasjonale topplister siden 2014.

Mø: «Motordome» (Universal)

Noen kunstnere leverer sine beste verk når sjelen har det som verst. Danske Mø (Karen Marie Ørsted) tilhører nok denne gjengen. På hennes tredje album er hun fornøyd med tingenes tilstand, og resultatet gir ikke større reaksjon enn et skuldertrekk. I 2014 var Mø et friskt pust.

Etter en gjesteopptreden på Aviciis «True», ville alle samarbeide med kvinnen med den mørke og store stemmen (tenk på LP) – som var skreddersydd for opp- og nedturene innen EDM. Soloverkene har fulgt i samme spor: Elektronisk pop med et nordisk mørke hengende over seg.

Men «Motordome» bærer spor av mangel på inspirasjon: Refrenget til «Kindness» er lik Ed Sheerans megahit «Shape of you». Lana Del Rey har trolig inspirert på «Youth is lost» og «Goosebumps». «Punches» har lånt gitarspillet fra Coldplays «Princess of China». Særegenheten er borte, og bare radiorytmene gjenstår.

«Motordome» er lettspiselig popmusikk. Ikke et direkte dårlig album, men det tilfører intet nytt og vekker lite engasjement.

Beste spor: «Kindness».