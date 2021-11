Fin, stillferdig kjærlighetsfilm

En ung franskmann med algerisk bakgrunn slites mellom kulturelle konvensjoner og en gryende forelskelse i litteratur og i en medstudent i denne uttrykksfulle filmen.

Sami Outalbali spiller hovedrollen som den nyforelskede studenten Ahmed.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En fortelling om kjærlighet og begjær

Skuespillere: Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Kéba Tacy, Aurélia Petit, Mahia Zrouki. Sjanger: Erotikk / Drama / Romantikk. Regi: Leyla Bouzid. Nasjonalitet: Frankrike. Aldersgrense: 12 år.

Filmer om unge mennesker som forelsker seg er ikke akkurat mangelvare. Men noen ganger dukker det opp historier som skiller seg ut og som setter seg fast i minnet på en helt annen måte enn det jevne romantiske drama. Leyla Bouzids «En fortelling om kjærlighet og begjær» er definitivt en av dem.

Hovedpersonen er den unge litteraturstudenten Ahmed, som bor i en forstad til Paris. Foreldrene er flyktninger fra Algerie, men han har selv aldri vært i hjemlandet deres, og snakker ikke arabisk. Vi får tidlig et inntrykk av at det algeriske miljøet han tilhører er temmelig kontrollerende. Unge mennesker som ham selv og søsteren har med å holde seg på sine tildelte plasser i det lille samfunnet, og jungeltelegrafen går så snart noen strener litt ut fra de fastlagte banene. Som barn av en intellektuell, men desillusjonert far, er Ahmed vant til friere rammer hjemmefra, noe som illustreres med hans valg av studiested. Vi forstår at det ikke er hverdagskost at noen fra hans miljø går på Sorbonne, og bak ryggen hans kaller folk i nabolaget ham litt nedlatende for «pariseren».

Men møtet med universitetet er heller ikke friksjonsfritt, og han blir på mange måter en fremmed fugl her også, keitete og uerfaren i møte med jenter generelt og den tunisiske studenten Farah spesielt. Som tittelen på filmen antyder, er ikke nødvendigvis kjærligheten og begjæret synonymer i alle sammenhenger. Det utforsker filmen både gjennom de unge studentenes tolkninger av arabiske erotiske dikt og gjennom Ahmeds rådvillhet når han forelsker seg.

Sami Outalbali spiller Ahmed med en uttrykksfull troverdighet, og får fram det sårbare hos ham uten unødige overdrivelser.

Filmen forener lett gjenkjennelig problematikk omkring kulturkollisjoner med en vakker og rolig skildring av ung forelskelse og det å finne ut hvem man er. Ingen av delene er grensesprengende originalt, men summen av de mange nyansene, dialogen og det glimrende skuespillet hever den likevel opp i en av de øvre divisjonene.