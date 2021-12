Stavanger skal hedre krigsheltene som aldri fikk takk

Onkelen til Tore Tjemsland var motstandsmann og leder av Tjemsland-gruppa. Møtene til gruppen pågikk på kvisten i det gule huset i bakgrunnen.

Omsider skal Tjemsland-gruppa hedres for sin innsats under 2. verdenskrig. Stavanger kommune vil bruke 2 millioner kroner på et minnesmerke etter krigsheltene som ble stemplet som landssvikere.

