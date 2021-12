Knakende god kunst vi kan takke koronaen for

UTSTILLING: Pandemien førte til avlyst utstilling. Dermed kastet Rogaland Kunstsenter seg rundt og gjorde noe helt nytt. På 14 dager skapte de en utstilling som begeistrer vår kritiker.

Utbrydd 2020–2021, oversiktsbilde.

Rogaland Kunstsenter: Utbrudd 2020–2021. Gruppeutstilling. Til 19. desember.

Man skulle kanskje tro at det var utfordrende nok å gjennomføre en kunstutstilling med all den usikkerhet og de restriksjoner den stadig pågående koronapandemien bringer med seg. Men da den planlagte utstillingen med Turid Gramstad Oliver brått måtte utsettes, måtte Rogaland Kunstsenter kaste seg rundt å tenke helt nytt. Med 14 dagers margin utlyste Rogaland Kunstsenter allerede dagen etter en Open Call; en invitasjon til lokale kunstnere om å sende inn sine bidrag til en ny utstilling. Søknadsfrist ble satt til 24. oktober, og verkene måtte være klar til montering senest 11. november!

Sandra Blichert og Christopher Jonassen sitt bidrag.

Kriterier i utlysningen inkluderte blant annet at verkene skulle være produsert i forbindelse med koronapandemien, og de skulle reflektere eller belyse noen av de mange aspektene ved eller påvirkningene pandemien har hatt på mennesker og samfunn. Ironisk nok ble utstillingsåpningen lagt i forbindelse med feiringen av gjenåpningen av samfunnet etter en lang periode med nedstengninger, restriksjoner og begrensninger. I skrivende stund ser det snarere ut til at man reverserer de samme lettelsene.

Resultatet har til tross for de store utfordringene og begrenset tid til planlegging og gjennomføring blitt en komplett og i aller høyeste grad severdig utstilling. Med verk av 20 nasjonale kunstnere var mulighetene til stede for stor bredde i både utforming og tilnærming til utstillingens tematikk. Det har man også fått, i en utstilling som inneholder alt fra fotografi og video, skulptur og objekter og til de mer konseptuelle verk. Felles for mange av de deltakende kunstnerne er likevel en utstrakt bruk av eget nærmiljø og naturen og en eksistensiell tilnærming til tematikken i sine arbeider.

Christopher Jonassens bidrag.

Fra introspektive verk som Christoffer Jonassens fotografier fra Ogna og Utsira, som tatt med defekt kamera har resultert i et abstrahert bilde på den maktesløsheten mange har kjent på under isolasjonen. Via Tove Kommedals bittervakre ode til den danske oppdrettsminken Mink Mustela vison 1930–2020. Til Tone Andersens mørke og humoristiske Trust, som fortjener å oppleves snarere enn å beskrives.

Tove Kommedals bidrag.

Det gjør for øvrig alle de 20 utstilte verkene. For det paradoksale med at kunstsenteret satte seg som mål å vise en utstilling hvor tematikken er en refleksjon over en pandemi som har tatt liv, lammet verdenssamfunn og på flere vis direkte påvirket menneskers livskvalitet, er at det har blitt knakende bra kunst av det!

Fie von Krogh: Håndtrykk I og II, hvit porselen.

Kanskje er Fie Von Kroghs objekter Håndtrykk I og II i hvitt porselen blant verkene som best beskriver den lange perioden verden har gått gjennom. De skjøre små avstøpningene står montert på hver sin glasshylle mot den hvite veggen og er lette å overse i den omfattende utstillingen. Montert som på et historisk museums samling over noe eksotisk og glemt fra forhistorisk tid står de tynne avtrykkene etter to hender som en gang møttes i en fysisk hilsen.