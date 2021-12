Daff oppskrift

Enorm suksess, helt garantert, men ganske daffe greier.

Alan Walker har samlet sammen sanger til sin andre fullengder.

Leif Tore Lindø Journalist

Alan Walker: «World of Walker» (Sony)

Alan Walker har for lengst lagt verden for sine føtter. Han er en millionmaskin både hva angår avspillinger og penger. Booket til Utopia 2022 (bank i bordet) er han også. Denne pioneren på ansiktsmaske er blant Norges største musikkeksporter, og ære være ham for det.

Sangene på hans andre album fyker sømløst, motstandsløst og ganske innholdsløst forbi. Vokalistene er anonyme og generiske, arrangementene er forutsigbare og ganske EDM-trauste. Dette er en suksessoppskrift, men stor kunst er det vitterlig ikke.

Walker er fengende her og der, det skal anføres. Korte, gjerne mollstemte låter, synth, bass og beats preger det aller meste. Den elektroniske dansemusikkens svøpe, at det er så ferdigtygget, hviler over utgivelsen.

Mange vil ha det sånn, og de får en finfin pakke her. Vi som vil ha noe mer, litt spenning, noen djerve forsøk, litt magi eller større ambisjoner, også i denne sjangeren, vi får fint lite.

Beste spor: «Fake a smile».