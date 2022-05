Bare én av ti headlinere på britiske storfestivaler i sommer vil være kvinne

Bare én av ti headlinere på de fremste musikkfestivalene i Storbritannia denne sommeren vil være kvinne, viser en studie gjort av BBC.

Sigrid, her på Reading i fjor, er klar for Glastonbury i juni – en festival som har to headlinere som er menn og en som er kvinne, nemlig Billie Eilish. Men også årets legendeartist er kvinne, selveste Diana Ross.

Dette til tross for at mange av arrangementene tidligere lovet å klare å få til en 50/50 kjønnsfordeling innen 2022 – gjennom initiativ som KeyChange, iverksatt i 2017 for å få en bedre balanse.

Prosjektleder for KeyChange, Francine Gorman, sier til BBC at den originale tidslinjen var «for optimistisk».

– Det føles grusomt, sier den amerikanske artisten Maggie Rogers til BBC. Hun står selv på plakaten på Latitude-festivalen, på linjen under headlinerne Lewis Capaldi, Foals og Snow Patrol.

Da BBC tok for seg 200 hovedartister på 50 av de største festivalene i Storbritannia i sommer, viste det seg at 26 av dem (13 prosent) var et kvinneband eller en kvinnelig artist, 149 (74,5 pst) var enten rene manneband eller en mannlig artist, 24 (12 pst) hadde blandet besetning med menn og kvinner og én (0,05 pst) ikkebinær.

Noen fremskritt er å se: På Wireless-festivalen er alle tre toppnavnene kvinner, nemlig SZA, Cardi B og Nicki Minaj. Festivalen Strawberries & Creem har 60 prosent kvinnelige artister, der Lil Wayne headliner med Ella Mai, Mabel og Tems på linjen under.

– Vi slet ikke med å finne høyprofilerte kvinner til vår lineup, sier Strawberries & Creem-sjef Chris Jammer til BBC. Han tror mange festivaler kjemper fordi de kjører på med det de kjenner, og ikke ønsker å avvike fra sitt vanlige mønster.

– Det er mange velkjente som selger billetter, og i tider som dette med økonomisk nedgang og covid går nok mange for det trygge, men det er bare ikke måten å gjøre det på, synes Jammer.

BBC påpeker at av fjorårets 40 bestselgende låter i Storbritannia var bare seks av kvinnelige artister, noe som tilsvarer 15 prosent. Flere av artistene bak disse sangene, som Dua Lipa og Olivia Rodrigo, hopper over festivalrunden og kjører egne turneer.