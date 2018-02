Jærnåttå drar til med Skambankt, Morten Abel, Janove, CC Cowboys og Stavangerkameratene

Jærnåttå er en av regionens største musikkfestivaler, med ti artister fordelt på to scener på Bryne Torg 25.-26. mai 2018. Festivalen har eksistert siden 1993.

– Jærnåttå er en av de største folkefestene i Rogaland der folk i alle aldre samles på Bryne Torg for å høre musikk og kose seg.. Vi lytter til publikum på Jærnåttå. De ønsker musikk som de har hørt før, som de kjenner tekstene til, som de kan synge til. I tillegg vil vi gi publikum nye artister de ikke har hørt før. Der treffer vi veldig godt med årets booking, dette er artister med trykk som kommer til å lage fest på torget, sier Kjetil Njærheim, bookingansvarlig i Jærnåttå.

– Vi synes også det er stas at vi i år har vi booket så mange kvalitetsartister fra vårt eget område i år. I tillegg er de aller fleste aktuelle med nytt materiale.

Janove og Adam Douglas

Fra før var det klart at Janove Ottesen og Adam Douglas kommer til festivalen på Bryne Torg i slutten av mai. Janove trenger ingen nærmere presentasjon. han er vokst opp en drøy gitarsolo fra torget på Bryne.

Marie von Krogh

Adam Douglas var det ikke så mange som kjente til før han vant NRK-programmet «Stjernekamp» i høst. Douglas er oppvokst i Oklahoma med bor i Norge. I musikk-konkurransen «Stjernekamp» gjorde han blant annet furore med sin versjon av Otis Redding-versjonen av «Try a Little Tenderness». Etter programmet har karrieren virkelig skutt fart, og Douglas blir nok en gjenganger på norske festivaler neste sommer.

Også Skambankt er sluppet ut av sekken tidligere. Bandet kommer med nytt album neste uke.

– Mange har ventet lenge og gleder seg stort over at Skambankt er klar med nye låter og ny turné. Da blir det nesten selvsagt at Skambankt skal spille på Jærnåttå, sier Kjetil Njærheim, bookingansvarlig i Jærnåttå.

- Skambankt har allerede rukket å bli et av de største rockebandene i Norge, og det er selvsagt ekstra stas for oss at de er fra Jæren. Musikken har også utviklet seg, så selv om vi forventer det samme solide uttrykket på scenen vil det nok også være en ny opplevelse for mange når de kommer tilbake.

Pål Christensen

Fire helt nye

Fredag kommer det fire nye navn som blir å se under Jærnåttå, som arrangeres 25.26. mai 2018. Her er de utvalgte:

CC Cowboys

Et av de virkelige lokomotivene i norsk rock, med udødelige klassikere som «Tigergutt», «Vill, vakker og våt» og «Harry».

Når de kommer til Bryne i mai har de akkurat sluppet ny plate. CC Cowboys åpner showet på fredagen.

Frynsete på Nervene

Frynsete på nervene er eit ganske ferskt band, men medlemma har har lang og frynsete fartstid i band som blant annet Purified in Blood. Frynsete på nervene består av Åge Obrestad, Glenn Ousdal, Sander Loen, Tormod A Nesheim. Mange vil nok høre litt likheter med Ingentings melodiøse dialektrock i dette bandet. Dette blir slippefest på hjemmebane for den nye plata deres.

Stavangerkameratene

Jærnåttå skal, sier de, være en fest. Hvem bedre til å få opp stemningen enn Stavangerkameratene. Kvartetten har skapt kanonstemning på Jærnåttå før, og i år feirer de nytt album og gjenskaper allsang og feststemningen på torget. Stavangerkameratene drar i gang lørdagen på torget.

Carina Johansen

Morten Abel

Selveste popkongen kommer til Bryne. I mars slipper også han ny plate.

Morten Abel har sunget på engelsk, stavangersk, og nå på bodødialekt. Til Jærnåttå kommer han med alle de gode gamle hittene, sammen med de nye sangene fra de siste årene. I tillegg til helt nytt materiale fra i år. Morten Abel er en av de absolutt største vi har i Rogaland, dette er sjefen som kommer tilbake til Jærnåttå. Abel spiller på lørdagen.