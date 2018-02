Prisdryss til lokale korps

Musikkorpset Gjallarhorn med dirigent Rune Gundersen stakk av med seieren i 1. divisjon, med bare et halvt poeng margin. Stavanger kommunes korps gikk til topps i 4. divisjon, mens Randaberg Musikkorps vant 5. divisjon. Korpset hanket også inn prisen for beste solist i sin divisjon.

Stavanger Brass Band var det eneste korpset fra vårt distrikt som konkurrerte i elitedivisjonen. Korpset endte på 3. plass. Eikanger-Bjørsvik Musikklag stakk av med seieren, mens Manger musikklag kom på andre plass.

Leder Ulf Rosenberg i Stavanger Brass Band forteller at nivået i elitedivisjonen var skyhøyt i år.

– Det var jevnt over veldig høye poengsummer. Eikanger-Bjørsvik gjorde en fantastisk framføring som de fikk 99 poeng for. De fleste forhåndstipsene gikk på at de ville vinne, så det er et ukontroversielt resultat. Stavanger Brass Band går alltid for seier, men jeg tror likevel ikke det er noen sure miner i kveld, sier Rosenberg til Aftenbladet.

