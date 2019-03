Rogaland får mest penger til fartøyvern

− Fartøyvernet gjør historien vår levende og tilgjengelig. Landet rundt blir det gjort et viktig arbeid for at disse flotte, gamle skipene skal være i god stand. Fartøyene forteller om Norges maritime historie. Det er viktig at staten bidrar med penger til istandsetting, slik at vi alle kan forstå mer av denne stolte tradisjonen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Årlig bruker flere tusen personer til sammen over 130.000 timer på vern av fartøy. Riksantikvaren fordeler 63 millioner kroner til å støtte fredede og vernede fartøy i Norge. Til sammen gjelder dette rundt 250 fartøy.

Riksantikvaren har prioritert båtene som trenger større restaureringer.

Rogaland totalt 12 525 555 Fremad ll 5 412 455 Jøsenfjord 3 010 100 Riskafjord ll 1 188 000 Rogaland 2 000 000 Sandnes 915 000

Fremad II har vært i Norge helt siden 1905, men ble originalt bygget i 1888. Etter å ha vært en aktiv fiskefartøy i over 100, år har den gjennomgått mange ombygninger. Båten har vært vernet siden 2009.

Åsmund Kristiansen

Fremad II får tredje mest støtte av de historiske fartøyene i Norge. De to som får mer er Anne Bro fra Nordland, som får seks millioner kroner og Grytøy fra Troms, som får 5,7 millioner kroner.