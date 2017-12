TV-tall: Tradisjonell fjernsynstitting på retur

– NRK taper litt ekstra i november, fordi vi hadde sjakk-VM i fjor. Og det gjør store utslag på totalen. Men det er ingen tvil om at konsumet på «kringkastet TV» går nedover, sier analysesjef Kristian Tolonen i NRK til Medier24.

I november i fjor så aldersgruppen 30–39 år i snitt 148 minutter på TV hver dag. I samme måned i år er dette falt til 103 minutter, viser tall fra NRK og Kantar Media.

Den samlede TV-tittingen vokste fram til 2010 opp til 181 minutter i snitt for alle over 12 år. Siden har det falt, men ikke så mye samlet sett fordi de eldre ser stadig mer på TV. Så sent som i fjor vokste konsumet for aldersgruppen 65+ til 255 minutter.

Men nå holder ikke den eldste aldersgruppen snittet oppe lenger. Tiden vi bruker foran TV-skjermen faller ikke så mye. Men det vi ser kommer i større grad via internett og strømmetjenester. Tolonen spår at plattformene vil leve side om side med hverandre.

– Direktesendt sport og andre store hendelser samler fortsatt folket. Så kan det være at også «live TV» i større grad vil skje over internett i framtida.