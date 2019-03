Etterlyser minner om døden til utstilling

«Dona Eis Requiem – Gje dei kvile» er tittelen på sommerens kulturhistoriske utstilling på Hå gamle prestegard. Her skal publikum få et innblikk i hvordan mennesket har forholdt seg til døden opp gjennom tidene. Prestegarden ligger i et historisk kulturlandskap knyttet til temaet med strandgravfeltet fra Folkevandringstiden på ene siden og middelalderkirkegård på andre. Utstillingen skal ha et historisk perspektiv, men den skal også diskutere hvordan vi forholder oss til døden i dag.

Hå gamle prestegard skal låne gjenstander fra en rekke institusjoner, som Arkeologisk Museum, Stavanger Museum, Norsk Folkemuseum, Dalane Folkemuseum og så videre. Men de ønsker også å komme i kontakt med privatpersoner som kan hjelpe med både historier og gjenstander knyttet til utstillingen.

Brillene til morfar

– Vi vil også komme i kontakt med private. Vi har fått inn noe, men vil svært gjerne få tips til gjenstander, foto, film eller historier folk sitter på. Det kan være minner i de helt hverdagslige tingene. Brillene til en morfar som leste for deg. En pute etter mormor. Lenestolen etter tante Anna, som alle ville kastet, men som du har spesielle minner knyttet til, sier Kari Margrethe Meek, kurator for utstillingen.

Hun sier de har god tilgang til historiske gjenstander gjennom museene. De private og personlige derimot, de som ligger hjemme hos folk, vil hun gjerne finne fram til.

– Dette er et vanskelig og sårt tema som vi skal behandle med respekt. Samtidig er det også et tema som angår absolutt alle. Det eneste sikre er at vi, og alle rundt oss, skal dø. Tidligere var det gjerne noe som skjedde hjemme. Senere ble døden i stor grad flyttet til institusjonene, til sykehus, sykehjem og gamlehjem. Det betyr ikke at vi har sluttet å forholde oss til døden, og ofte er det gjennom gjenstander vi bevarer historiene. I tillegg kan parfymeduft, musikk, historier og steder være sterkt knyttet til døde personer, sier Meek.

Kuratoren vil ha tak i både gjenstander og historiene som er knyttet til dem. Det kan være alt fra et par barnesko og sørgeklær til de alle nyeste problemstillingene rundt sosiale medier. Gjenstander kan være aktuelle for utstillingen. Historiene kan bli formidlet gjennom tekst, bilder, film eller lyd.

Fyldig katalog

Døden har alltid vært et viktig tema i kunsten. Utstillingen vil se på temaet med tre hovedlinjer: Det religiøse, det sosiale/samfunnsmessige og det individuelle. Gjenstander til minne om døden og de døde, relikvier, litterære tekster og musikk vil brukes til å skape stemning og et bilde av døden i de ulike historiske periodene. De vil også hente fram bilder fra kunsthistorien for å vise hvordan døden har blitt framstilt i kunsten. Samtidig vises to kunstutstillinger i et parallelt bygg. Separatutstillingene med Magnhild Opdøl og Markus Lie Stenseth tar begge for seg døden på ulike måter.

En viktig del av prosjektet blir en katalog med artikler om døden. Her vil artikkelforfattere med bakgrunn fra kunsthistorie, arkeologi, religion, psykologi, etnologi, samfunnsvitenskap og naturvitenskap skrive om ulike aspekter ved døden. Blant dem som bidrar her er kunsthistoriker Lasse Hodne, Erling Pettersen (tidligere biskop i Stavanger) og Sigrid Lien, professor i kunsthistorie.

«Dona Eis Requiem – Gje dei kvile» vises på Hå gamle prestegard 8. juni – 1. september 2019.