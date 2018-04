Vampyr kan gå til skjermen

«Vampyr» er en gotisk røverroman, om den dystre hemmeligheten bak en av nasjonens største malere, Edvard Munch, om svik, fortvilelse og syk kjærlighet, sett gjennom øynene til en forfyllet tegneserieskaper.

Maipo Film så tidlig et potensial i boken, og produsentene Petter Onstad Løkke og Cornelia Boysen har nå sikret selskapet retten til å adaptere romanen til film.

– Med sitt spennende univers og unike vri på Edvard Munch så vi umiddelbart et stort filmatisk potensial i «Vampyr». Vi gleder oss til å ta fatt på utviklingen av historien som spillefilm, sier produsentene i en pressemelding.

– Dette er en enestående mulighet for at denne fantastiske fortellingen - en mørk og gotisk roman, ulikt alt annet som er skrevet om vår største maler - kan nå et større publikum. Vi er fra oss av begeistring, sier Anders Heger, som er Steffen Kvernelands redaktør i Cappelen Damm forlag.

Entusiastisk forfatter

Forfatteren er også svært entusiastisk for prosjektet. Han håper på å etterhvert se universet sitt på et stort lerret.

– Jeg ble hoppende glad da jeg hørte at Maipo ville lage film av «Vampyr». Mens jeg skrev boka så jeg hele tiden for meg handlingen som en film, så dette blir som å få drømmene realisert. Jeg er sikker på at Maipo vil lykkes i å lage en forrykende spennende, grotesk og skummel film av boka. Oslo og Munch på sitt aller mest skremmende, det kan jo ikke gå galt, sier Kverneland ifølge pressemeldingen.

Steffen Kverneland (55) er en prisbelønnet norsk tegneserieskaper og illustratør fra Haugesund, mest kjent for «Amputerte klassikere» «Olaf G» og «Munch».

Siden selskapet ble stiftet i 2000, har Maipo Film produsert mer enn 35 serier og filmer, inkludert Askeladden - i Dovregubbens Hall, Solan og Ludvig-filmene og Oscar-nominerte Elling. De står også bak Stavanger-serien Lykkeland på NRK som er ventet i løpet av året.