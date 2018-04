Årets beste bøker - så langt

Steinar Løding skriver romaner som ligger tett opp til hans egen historie. Vår anmelder er så begeistret at han mener neste bok må lanseres med fanfarer, bulder og brak.

Kristian Jacobsen

Siri Hustvedt imponerer stort med «På sviktende grunn». Vår anmelder innrømmer at det ikke er en enkel og lettlest bok, men han anbefaler den likevel sterkt.

Zadie Smith har skrevet en oppvekstroman om kvinner. Det er forfriskende at den i liten grad handler om tradisjonell kjærlighet, mener vår anmelder. I stedet har Smith skrevet en stor fortelling om vennskap og klasse.

Rachel Cusk skriver om forhold. «Når kjærligheten tar slutt, lager vi fortellinger om hva som skjedde», skriver vår anmelder.

Eduardo Halfon har skrevet bok der leseren hele tiden lurer på hva som er sant og hva som er diktet opp. Stemmer det for eksempel at en polsk bokser sørget for å få Halfons bestefar ut av konsentrasjonsleir under krigen?

Ali Smith er en av de fremste forfatterne i Storbritannia. Nå har hun startet en ny serie - som følger oss gjennom årstidene. «Høst» er den første av fire romaner, og den er ypperlig, skal vi tro vår anmelder.

Hari Kunzru har skrevet en fascinerende thriller om afroamerikansk musikk og de hvites overgrep. Det er en vill og voldsom kraft i denne boken, ifølge vår kritiker.

Og krim? Her kommer fire krimromaner som også har fått terningkast 6 av våre anmeldere: