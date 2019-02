McIntyre utsetter Stavanger-show

Dette melder arrangøren torsdag ettermiddag:

«Vi beklager å informere deg om at morgendagens show med Michael McIntyre i Stavanger 8. februar har blitt flyttet til 27. november 2019. Grunnen for dette er at Michael McIntyre har pådratt seg influensa.

Kjøpte billetter og nummererte sitteplasser er fortsatt gjeldende, og du trenger ikke foreta deg noe som helst.

Michael McIntyre gledet seg veldig til å komme til Stavanger og er svært lei seg for at han har blitt syk. Han håper alle har anledning til å komme i november i stedet.

Dersom ny dato ikke skulle passe kan du refundere billettene på utsalgssted fra og med mandag 11. februar. Fristen for dette er 11. april 2019. Vi beklager dette og eventuelle ulemper dette måtte medføre.»

Hvordan du får refundert utgiftene til billetten, kan du lese på arrangementets Facebook-side.

- Vi synes det er veldig trist. Michael McIntyre var steinbra sist han besøkte oss i DNB Arena, sier arenasjef i DNB Arena, Petter Nystrøm.

- Han har hatt influensa i noen dager, så har man prøvd å se det an dag for dag. Til slutt måtte han hive inn håndkleet, så han har nok gått på en skikkelig smell. Dessverre er det ikke mye vi får gjøre med det. Heldigvis fikk vi beskjed så tidlig at vi ikke begynte med oppringgingen av salen, forklarer Nystrøm.

Det var onsdag at Byas meldte at McIntyre hadde avlyst sitt show i Lillehammer, men at det fortsatt var håp om at han kunne opptre i Stavanger.

Komikerens show i Trondheim torsdag kveld er naturlig nok også avlyst.