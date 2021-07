Girl in red og SSO med gratis utendørskonsert på Tou

Når konserten spilles i august, håper Stavanger Symfoniorkester at publikum endelig kan stå flere og tettere sammen enn noen gang før under korona.

Stavanger symfoniorkester mener selv de har gjort et scoop med samarbeidet med artisten girl in red. Foto: Julie Pike

Julie Byberg Bø Journalist

– Hvem er den desidert hotteste artisten for tiden? Vi kom opp med «girl in red», sier Cecilie Christ, kommunikasjonssjef i SSO.

21. august skal SSO sammen med artisten Marie Ulven Ringheim, kjent under artistnavnet «girl in red», spille gratis utendørskonsert ved Tou i Østre bydel i Stavanger.

– Jeg håper vi kan stå litt tettere og litt flere sammen, slik at enda flere enn noen gang tidligere i korona kan digge musikken i takt, sier Christ.

Bursdagsgave til TOU

Billettene slippes 12. august, for å ha enda mer klarhet i de gjeldende koronareglene.

Per nå håper SSO på å ha 2000 sittende og stående i publikum på Tou.

– Å holde en slik konsert er helt klart en stor sjanse å ta med tanke på at vi fremdeles er i en pandemi, sier Christ.

Høsten 2021 markerer Tou sitt 20 års-jubileum. Utendørskonserten er SSO sin bursdagsgave til kulturfabrikken og resten av byen, og blir en del av Tou sin 20-års festival.

I tillegg til girl in red kommer artistene Kapteinen, Days of August og Finding Neo.

girl in red har blitt listet av både av New York Times og av Forbes. Foto: Julie Pike

– En mektig opplevelse

Det hele startet med at SSO ønsket å starte sesongen 2021-22 med å spille en utendørskonsert i Østre bydel, og tok kontakt med Tou. Der tenkte de; hvem er den kuleste artisten vi kan hente til byen og levere til stavangerfolket.

Svaret ble girl in red.

– Vi hadde henne øverst på ønskelisten, og føler oss beæret over at svarte hun ja på henvendelsen. Vi har gjort et scoop, sier Christ.

Girl in red vant Spellemannprisen 2020 i klassen Årets internasjonale suksess, ble listet på The New York Times’ oversikt over den beste musikken utgitt i 2018 og på Forbes som en av de 30 mest lovende artistene i Europa.

Det er første gang girl in red spiller live med et orkester, og det er hennes egne låter som vil bli spilt under konserten.

– Vi vil vise både henne og orkesteret fra nye sider, slik at vi sammen kan smelte til noe nytt, sier hun.

Christ tror konserten blir en mektig opplevelse, og mener det alltid ligger en ekstra nerve under livekonserter.

– Dette blir helt spesielt, siden Norge har vært nedstengt siden mars i fjor.

girl in red har aldri tidligere spilt med et orkester. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Vil fenge de unge

Det skal bygges en stor scene på nedsiden av Tou. Scenen skal peke ut mot sjøen, slik at det er mulig for publikum å også komme med småbåter.

– Det er mye arbeid og risiko forbundet med en utendørskonsert, men nå tar vi sats, sier Christ.

SSO har tidligere gjort andre sjangeroverskridende prosjekter, som blant annet samarbeid med artistene Arif og Unge Ferrari.

– Unge er kanskje ikke så kjent med orkestermusikk fra før. Vi har lenge hatt lyst til å holde en utendørskonsert for en yngre målgruppe enn det som normalt er vårt kjernepublikum, sier hun.

Stavanger symfoniorkester ønsker å nå et yngre publikum enn de vanligvis gjør. Foto: Minna Suojoki

Ukentlige koronakonserter

Vanligvis spiller SSO på konserthuset, men var nå ute etter en forandring. Dermed bestemte de seg for å legge denne konserten til andre siden av byen.

– Vi ønsket å bevege på oss, og Østre bydel er absolutt et samlingssted for mye kulturliv, sier Christ.

SSO har et ønske om å være til stede for publikum, også under korona. Frem til nå har de holdt konserter hver eneste uke. Enten med publikum i salen, eller strømmekonserter.

– Det har vært viktig for oss å holde hjulene i kulturlivet i gang. Det å være avskåret fra samfunnet og andre mennesker i lang tid er tøft. Vi ønsker å gi noe tilbake til spesielt de unge som har betalt en høy pris i pandemien, sier hun.