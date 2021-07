Handler om håp

Jim Lauderdale ønsker å formidle håpet om en bedre framtid. Foto: Giulia McGauran

Geir Flatøe Journalist

Jim Lauderdale: «Hope» (Yep Roc/Border)

Jim Lauderdale er kalt låtskrivernes låtskriver og har skrevet for blant andre Elvis Costello, George Strait, Mark Chesnutt og Patty Loveless. Selv måtte han vente med platedebuten til han fylte 34 år i 1991, men siden har de strømmet på.

Nå låner han lydbildet til folkrocken fra 70-tallets California og tar en tur til datidens Storbritannia på «We fade in we fade out».

Verd å merke seg er vemodige «Memory», den siste sangen han skrev med Robert Hunter før den mangeårige tekstforfatteren for Grateful Dead døde i 2019. Sangen tilegnes Hunter og alle som mistet livet i pandemien som fulgte, men mest av alt handler platen om håp, mot og vår evne til å holde ut. «Mushrooms are growing after the rain» har han kalt en sang.

Han åpner friskt med «The opportunity to help somebody through it» og ender sprekt med «Joyful noise». «The brighter side of lonely» er en fin ballade, og «It’s almost more than all that joy» er pur vellyd.

Beste spor: «Memory», «It’s almost more than all that joy».