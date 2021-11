Flott julegave

To flotte utgivelser; en storslått og en med smågodt.

Kjell Inge Torgersen sammen med Bjarte Mo og Aril Schøld under en framføring av «Julelegender» i Frues kirke.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kjell Inge Torgersen: «Aks av gull – i symfoni»/«Den blå karfunkel» (daWorks)

Dette er to utgivelser som egentlig ikke henger sammen, men kommer fra samme artist, på samme dag, og begge er knallgode.

Kjell Inge Torgersens symfoniske utgave av Sting på nynorsk er virkelig flott. Stemmen, orkesteret, materialet – alt henger ypperlig sammen og flyter sammen i den nødvendige enheten. Fem lange spor med fin variasjon, fra dramaet i «Hjarta i mitt bryst» («Shape of my heart») til easy listening på «Skjøre» («Fragile») og countryeposet «Mitt hovud hang» («I hung my head»). Flotte innspillinger, rett og slett.

I tillegg gir Torgersen ut «Den blå karfunkel», en musikksatt lydbok, et julemysterium med Sherlock Holmes. Torgersen er en fabelaktig god forteller. Han er engasjerende, passe dramatisk, har god timing og fortellingen legger seg veldig godt i ørene. Knallgodt framført, fin fortelling og andaktsfulle avbrudd med musikk.

To gode utgivelser. Du bør høre begge.

Beste spor: «Shape of my heart», «Skjøre».