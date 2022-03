Frp vil ut av Berlin-leiligheten

Kristoffer Sivertsen i Frp mener Stavanger bør ut av Berlin-leiligheten sin.

Frp reagerer kraftig på Stavanger kommunes valg om å fortsette leien av kunstnerleiligheten i Berlin, selv om den har stått tom i to år. Lederen for kommunens kulturutvalg påpeker at Frp alltid har vært negative til å satse på kunst og kultur.

