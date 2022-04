Verd ventetiden

40-åringen fra Maryland er som vanlig sarkastisk, melankolsk og fantastisk bra.

Joshua Tillman gikk i 2012 fra å bruke J. Tillman til å opptre som Father John Misty.

Geir Flatøe Journalist

Father John Misty: «Chloë and the next 20th Century» (Bella Union)

Det er gått fire år siden «Favorite customer», og det er i lengste laget å vente på et av 2000-tallets sterkeste navn. Men når Joshua Tillman i sitt alias som Father John Misty som vanlig får hjelp fra Jonathan Wilson med produksjonen, faller alle brikkene på plass.

Musikalsk sender Tillman oss tilbake til mellomkrigstiden med swing-åpningen «Chlöe», før han med «Goodbye Mr. Blue» forflytter seg fram til 70-tallet og folk som Kris Kristofferson, Harry Nilsson og Glen Campbell. En sang som alene er god nok grunn til å kjøpe platen. Han har alltid noen sånne.

«Q4» er ikke langt unna, og det er mer enn nok av annet snop som vokser for hver gang det spilles. Strykere, messingblåsere og treblåsere brukes nydelig på hele platen, samtidig som gitaren flekker tenner noen sekunder i «The next 20th Century». Herlig.

Beste spor: «Goodbye Mr. Blue», «(Everything but) Her love», «Buddy’s rendevous», «Q4», «Funny girl», «We could be strangers».