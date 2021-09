Gratulerer, Sandnes!

KOMMENTAR: Flott arena, finfin kveld og potensial for store opplevelser. Gratulerer, Sandnes!

Kiss kunne ikke komme, men det ble mer enn nok lyd da The Fours, Ingenting, Åge Sten Nilsen og DumDum Boys hadde fest på Øster Hus Arena.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Første gang jeg fikk stå på kunstgresset på Øster Hus Arena, var – selvsagt – Njål Østerhus på plass. Da prislappen på den annonserte Kiss-konserten ble tema, brummet boligbaronen at hvis det skulle dukke opp en regning, så skulle han fikse den.

Nå ble det aldri noe av den storslagne Kiss-konserten. I stedet fikk Sandnes Ulf og Øster Hus Arena korona i innflyttingspresang, og dermed ingen oversminka amerikanere med platåsko og rakettgitarer. Lørdagens (gjen) åpningsfest var en koronabegrenset affære med lokale og norske artister. Sånn måtte det nesten bli. For første gang på to måneder var det også varslet regn, og det første jeg så da jeg kom inn var mannskap i regntøy som sopte vann av bordene.

Ja vel. Stusslige greier.

Men sånn ble det ikke. Folk virket å ta det hele med godt humør, regnet ga seg og stemningen ble bare bedre og bedre. Da Ingenting fra Austrått fyrte opp «Liden» var det full fest, dansing på benkene og allsang - akkurat som det skal være.

The Fours fra Ganddal åpnet showet på Øster Hus Arena.

Prepple Houmb og DumDum Boys var siste band ut på lørdag.

Ingenting fra Austrått fikk blodet til å bruse på Øster Hus Arena.

Øster Hus Arena er et lite nummer mindre enn SR-Bank Arena noen kilometer lenger nord. Der har vi hatt mange fine opplevelser, ikke bare med fotball (der har det jo vært noe begrenset), men med stadionkonserter. Det er ingen grunn til at ikke Øster Hus Arena kan huse lignende arrangementer. Er det her vi får se Aerosmith? Green Day? Garth Brooks?

Man ringer ikke bare og bestiller disse folkene, men med de rette kontaktene, langsiktig arbeid og ikke minst vilje og lyst kan det være mulig. Det står i alle fall ikke på arenaen. Øster Hus Arena viste seg å fungere ypperlig til formålet. Førsteprioriteten blir å få Sandnes Ulf tilbake på vinnersporet, og helt opp i eliten. Når det er ordnet, og koronaen er blitt en dvask influensa, kommer vi gjerne tilbake på konsert.

Gratulerer, Sandnes!