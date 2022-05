Gjevt og hjemmevant besøk i Konserthuset

KONSERT: En norsk og en fransk samtidskomponist åpnet SSO-ballet denne torsdagskvelden. Og konserten ble avsluttet med danskenes store stolthet, Carl Nielsen, en av tidenes og verdens største symfonikere.

Stavanger konserthus: Rolf Wallin: Act. Marc-André Dalbavie: Konsert for fløyte og orkester. Carl Nielsen: Symfoni nr. 4 «Det Uudslukkelige». Dirigent: Andris Poga. Solist: Emmanuel Pahud. Konsertmester: Florin Iliescu. Stavanger Symfoniorkester.

Rolf Wallin gjestet SSO også denne uken, med en komposisjon opprinnelig skrevet for det eksklusive Cleveland-orkesteret. Wallin har kalt stykket sitt «Act», en tittel som antyder alt fra (maske-)spill til (sam-)handling og aktivitet. Men er det ikke snarere hyperaktivt enn egentlig sosialt og handlingsrettet, undrer jeg.

Manisk snarere enn manende

Denne musikken er ikke en vandring i Carl Nielsens forstand (mest tydelig i dennes berømte «progressive tonalitet»). Heller ikke er Wallins verk en inntrykksrik joggetur gjennom grønne løvtunneler. Det er vel nærmest et hurra-meg-rundt i et hamsterhjul, en svett sprint med pulsklokke på tredemøllen i et helsestudio – på stedet hvil med andre ord. Wallin «tar Sats» i sitt ensatsige verk, men lander oss ingen steder.

Resultatet er manisk snarere enn manende, hektisk istedenfor elektrisk. Her er det mer tale om vibrasjoner enn om rytmisk indre liv, mer desibel og dynamitt enn dynamikk. En slags elementær utladning og pangstart på en konsert er det unektelig, og stykket har den ene dyden at det er relativt kortfattet. Men ikke nødvendigvis ut fra idétilfanget, for det virker som den konstant høye pulsen har slanket bort ikke bare daukjøtt, men en hel del substans og vitalt vev. Eller det smaker mest av suppe kokt på en rusten spiker, sterkt krydret i forhold til næringsinnholdet. Nei, er det aktivitet du er ute etter, se heller til Danmark og Nielsen, en myldrende frodig musikk som strutter av idérikdom og ukuelig liv på alle plan!

Avslappet og nykkefri

Mens Wallin for tiden er SSOs Composer-in-Residence, i denne prisverdige ordningen orkesteret fastholder, er de samtidig så heldige å ha Berliner Philharmonikers suverene solofløytist Emmanuel Pahud som Artist-in-Residence. Og Pahud føler seg åpenbart virkelig som hjemme med Symfoniorkesteret. Han kommer fra et ensemble der hvert medlem er av stjernesolistformat, og i Stavanger oppfører han seg som et medlem av SSO, ikke som en stjernesolist. Avslappet, velopplagt og nykkefri svingte han i kveld igjen den tryllestaven instrumentet hans er, med en klang av sølv isprengt gull, sikker som stål i teknikk og musikalsk sans.

Pahud og orkesteret hans bestilte i Mozart-året 2006 en fløytekonsert av Marc-André Dalbavie. Som fløytesolist var Pahud tydeligvis lei av å bli bedt om å spille utelukkende Mozart (som selv visstnok ikke hadde mye til overs for instrumentet, skjønt knapt noen har skrevet bedre for det)! Verket er et hyggelig bekjentskap, forbilledlig klart i form og uttrykk, koloristisk, lekkert, lett (ikke i tekniske krav til utøveren, men på øret og i teksturene). Konserten er kommuniserende og konverserende, uten tonalitetsvegring, og skyr heller ikke det melodiske. Dermed fikk solisten fremvist både rapphet og syngeevne. Her var det både trolske stemninger, faunske ettermiddager og litt pansk perkussiv spytting i sivrøret. I de forrykende slutt-taktene gikk det nesten over stokk og stein, daorkesteret skulle holde tritt med det virtuose solopartiet. Det holdt med et nødskrik, og de «sluttet nesten på likt».

Carl Nielsen har for øvrig skrevet en av de få moderne fløytekonsertene som har satt seg i repertoaret. For ikke å bli stemplet som barbar må komponisten rette seg etter instrumentets natur, sa han i den anledning: Fløyten hører hjemme i Arkadien og foretrekker pastorale stemninger. Dalbavie har fulgt dette vise råd, eller hatt samme intuisjon.

Ikke konfliktsky

Mange kunstnere og kulturaktører i flere rivaliserende land jublet da første verdenskrig brøt ut. Carl Nielsen var ikke blant dem. Alle de seks symfoniene hans er individuelle mesterverker, og den Fjerde en ekte krigssymfoni, fullført i 1916. Det var på et tidspunkt da også et ellers livslangt lykkelig og fruktbart ekteskap var like stormende som den innledende forelskelsen – Nielsen og hans billedhuggerkone giftet seg bare en måned etter det første møtes sødme – samtidig som hans engasjementer med Københavns opera- og orkesterliv ble mer konfliktfylte.

Og konfliktsky er denne musikken ikke, mildt sagt. Den inneholder «alt», fra turbulens til idyll, og det er Nielsens høye kunst å integrere alt dette strukturelt i meningsgivende form.

Det «uutslokkelige» tittelen peker på, er selve livskraften, som mennesket er en del av, og som musikken speiler. Nielsen var allerede en evolusjonær, ikke en revolusjonær, kunstnerisk og kulturelt.

Sjefdirigent og orkester fikk til en overbevisende linje gjennom symfoniens svært originale, kontinuerlige form, den vitale og musikalske «strømmen» Nielsen alltid snakket om. Men tempo og tekstur i sistesatsen ble litt for tyktflytende for musikkens energi og polyfoni, og den beryktede paukeduellen kan og bør være mer truende og eksplosiv (skjønt all honnør til de to paukistene!), enda villere.

Ingen var villere enn Oscar Wilde, som minneverdig uttalte at han kunne motstå alt, bortsett fra fristelser. Men Poga klarte ikke helt å motstå fristelsen til å breie ut partier underveis og især slutt-taktene til nær grensen for det bombastiske. Det er litt på siden av denne musikkens ånd, som er like kompromissløs som den er sjenerøs, like usentimental som klartenkt humanistisk.