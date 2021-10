Utsiden ble heftig debattert. Slik er det på innsiden av det nye Munch-museet.

Det nye Munch-museet på Bjørvika vil huse tre ulike versjoner av maleriet Skrik.

For 13 år siden det ble bestemt at museet skulle flytte fra Tøyen. Nå åpner det omsider i Bjørvika. – En gledens dag for Norge, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap).

For mindre enn 2 timer siden