Sånn skal det gjøres!

KRIM: To kvinner og et lik. Men trenger du ikke for å skape en virkelig spennende thriller. Jo, forresten: Du trenger full kontroll over språk og struktur.

Tarald Aano Redaktør

Romy Hausmann imponerte mange med debutromanen sin. Nå er hun klar med oppfølgeren, «Marta sover», og den er minst like god.

Romy Hausmann: Marta sover. Oversatt av Rune R. Moen. 320 sider. Cappelen Damm.

Her er det bare å grabbe til seg anmelderklisjeene og gønne på:

«Marta sover» er umulig å legge fra seg.

Romy Hausmann er den nye krimdronningen.

Dette er en av årets mest spennende bøker.

OK, så var det unnagjort, ikke særlig originalt, men definitivt fortjent. Romy Hausmann er nemlig en usedvanlig dyktig krimforfatter. Det viste hun i ubehagelige «Elskede barn» i fjor – årets «Marta sover» er om mulig enda bedre, enda strammere, enda mer spennende.

Historien handler om to kvinner og et lik. Tilsynelatende er det meste avklart: Den ene kvinnen drepte sin elsker, nå trenger hun hjelp til å kvitte seg med den døde.

Men så enkelt er det selvsagt ikke. For dette er en fortelling der ingenting er hva det gir seg ut for, ulike brikker i puslespillet finner gjerne sin plass et annet sted enn ventet, og hovedpersonene har ofte sider de helst vil skjule.

En klassisk thriller, med andre ord, en hitchcockaktig beretning som veves fram gjennom tre ulike tråder: En nå-fortelling om liket som skal dumpes, et tilbakeblikk som hele tiden forstyrrer nå-handlingen, og noen kortere partier i jeg-form, formet som et slags brev, eller en høyttenkning.

Hausmann er på ingen måte den første til å kryssklippe, heller ikke til å kutte kapitlene akkurat på spenningstoppen. Men hun behersker teknikken bedre enn de aller, aller fleste. På suverent vis driver hun handlingen framover, hun tvinger leseren videre på jakt etter neste svar samtidig som hun alltid planter nye spørmål og en stadig sterkere følelse av uro.

Samtidig leverer hun mer enn bare en krim, eller en thriller. Hennes portretter, særlig av den ene kvinnen, er sterke: Bit for bit avsløres hennes bakgrunn, steg for steg tas leseren med inn i en barndom ingen skulle måtte oppleve, og lag på lag bygges en skikkelse vi både tror på og blir fengslet av.

Mer vil jeg ikke røpe. Men jeg gjentar gjerne: Ja, dette er intenst spennende, dette er mesterlig utført.