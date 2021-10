Ikke for pyser

BOK: Ikke akkurat folkelig, så da må det være elitistisk, som er et skjellsord. Les likevel.

Edward St. Aubyn, født i 1960, kommer fra London. Han regnes ifølge forlaget som en av Storbritannias fremste nålevende forfattere.

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Edward St. Aubyn: «Blindtest». Roman. 335 sider. Oversatt av Ragnhild Eikli. Gyldendal.

Det er vanskelig å tenke seg to mer forskjellige romanforfattere enn norske Jon Fosse og britiske Edward St. Aubyn slik de utfolder seg i årets romaner.

Rett nok er ingen av dem folkelige i den forstand at de inviterer til masselesning, men der Fosse i «Septologien» er religiøst innadvendt, monomant grublende og tilsynelatende blind for de store samfunnsmessige sammenhenger han lever i, er Edward St. Aubyns personer i «Blindtest» ekstroverte og – foruten egeninteresse, karriere og aller mest utsikt til megafortjeneste – opptatt av rekkevidden av det de baler med.

Elitistisk eller ikke, her består kjernegalleriet av botanikeren Francis som midt i «den antroposentriske tidsalder» vi er inne i og en verden i ferd med å kvele seg selv, driver økologisk gjenvinning av det vesle habitatet han bestyrer. Videre av biologen Olivia, i ferd med å utgi en bok om epigenetikk. Hun er adoptert datter av to psykiatere og muligens søster av en av farens schizofrene pasienter. Og så har vi Lucy, en akademiker av format (hun også) som arbeider for Hunter, en bulldoser av en mangemilliardær som vil bli enda mektigere ved hjelp av medisinsk forskning, pavelige investeringer og kunstig intelligens.

Hunter er også storforbruker av dop. Han forflytter seg i svimlende tempo mellom kontinenter og overkjører enhver motstand. Hope er romanens femme fatale. Og enda er her flere karakterer, mens forfatteren med deres hjelp behandler vitale temaer for oss alle, samt ennå ufødte generasjoner, som økologi, psykoanalyse, biomedisin, immunologi og nevrovitenskap.

Med overlegne fortellerferdigheter makter St. Aubyn å skrive disse svære temaene sammen i ett plott, som med alt fra en øm kjærlighetshistorie, tette vennskap, men også utroskap og de mest groteske personintriger, gjør «Blindtest» til den reneste thrilleren der han vikler de mange personene inn i innbyrdes avhengighets- og vennskapsforhold så vel som rivaliserende fiendskap på liv og død.

I noen partier er fagstoffet både tung og krevende lesning for en amatør, men plott og handlingsgang vil sammen med utviklingen av personenes forhold, liv, helse og revurderinger av egne liv, være medrivende for enhver dreven romanleser.

Gjennom hele romanen har forfatteren lagt ut sine bonusspor av one-linere, i denne uvanlig vittige og slagferdige romanen. En smaksprøve: Ydmykhet er den ultimate arroganse.