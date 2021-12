Setter av 300 millioner til ny stimuleringsordning

Nå er vi nede i 50 publikummere på tilviste plasser igjen. Her fra en konsert på Folken i fjor.

I helga ble det klart at regjeringen gjeninnfører stimuleringsordningen for kulturlivet, slik at arrangører kan få kompensasjon for billetter de ikke kan selge. Men det er langt fra sikkert at alle får.

