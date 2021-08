Galere blir det ikke. Ikke stort bedre, heller

BOK: Galere blir det ikke. Bedre blir det knapt. Yan Lianke siste bok fra et moderne Kina er nifs – og aldeles strålende.

Yan Liankes bøker likner lite på noe du har lest før, derfor er han enormt fascinerende – og samtidig litt mer krevende.

Yan Lianke: Sprengningens krønike. 416 sider. Oversatt fra fransk av Tom Lotherington. Cappelen Damm.

Hvis du har lest Yan Lianke før, er det bare å gønne på.

Hvis denne anmeldelsen klarer å friste deg til å lese ham for første gang, kan du gjerne begynne bakerst i hans femte bok på norsk, med hans eget etterord. Her skriver han enormt klokt både om det moderne Kina – og om sitt eget forfatterskap. Han skildrer et Kina som har «gitt seg frie tøyler i kappløpet» med Europa og USA, som har erstattet alle regler og normer med mål: «snarveier og tvilsomme metoder er blitt veien til suksess og velstand; utvikling og rikdom er målestokk for vellykkethet. Makt og penger har gått sammen om å korrumpere sjelene.»

Fakta Yan Lianke Født i en fattig bondefamilie i Henan-provinsen, i 1958. Debuterte som skribent for Folkets frigjøringshær i 1978, jobber nå som forfatter på full tid. Bosatt i Beijing. Skriver såkalt mytisk realisme der han er meget kritisk til dagens Kina og den politikken som har vært ført siden kulturrevolusjonen. Fem av hans bøker er oversatt til norsk: «Tjen Folket» (2008): Historie om et intenst forhold mellom en ung bondesoldat og kommandantens unge kone midt under kulturrevolusjonen.

«Landsbyens blod» (2009): Bygger på den sanne historien om millioner av uvitende bønder som ble infisert med hiv på grunn av organisert kjøp og salg av blod.

«Lenins kyss» (2011): Om landsbyen som vil skaffe seg liket av Lenin for å sikre seg en internasjonal severdighet.

«De fire bøkene» (2018): Fra en fangeleir der Musikeren, Vismannen. Forfatteren og Teologen oppfordres til å angi hverandre for å oppnå politisk velvilje og frihet.

«Sprengningens krønike» (2021): Om fjellandsbyens vei fra fattigdom til styrtrik verdensmetropol. Les mer

Det er en grusom salve, og det er totalt ubegripelig at de kinesiske myndighetene tillater Yan Lianke, som stadig nevnes når Nobelprisen skal deles ut, å bo i Beijing, å skrive, å gi ut bøker som angriper dem, latterliggjør dem, kler dem nakne.

Muligens er forklaringen sånn: Liankes bøker er så satiriske, så elleville, så gale at myndighetene ikke kan gripe inn overfor forfatteren og hans bøker, simpelthen fordi det å føle seg truffet vil være en slags innrømmelse.

Landsbyens historie

Denne gang skildrer Lianke den lille landsbyen Sprengningen, oppkalt etter et vulkanutbrudd, og menneskene som bor der. Sentralt står to familier som kjemper om makten – og de grenseløse ambisjonene som forandrer det lille stedet til en verdensmetropol på få år. Første trinn på stigen mot økt velstand er å rane alle togene som går forbi landsbyen, deretter bygges et intrikat nett av prostitusjon som skaffer byen økonomiske midler – men også innflytelse gjennom alliansebygging og utpressing. Ethvert nytt mål helliger ethvert tenkelig middel, og Kong-klanen har overhodet ingen skrupler. Det har heller ikke deres motstandere, myndighetspersoner som står over dem, eller forretningsforbindelser som inviteres til å starte gruvedrift, verdens største bilfabrikk eller hva det nå måtte være.

Høres dette ut som en ganske alminnelig historie om intriger og utvikling?

Offentlig utredning og magi

OK, da får vi starte på ny: Det aller første vi møter i denne romanen, er en innledning, et forord der forfatteren i fire punkt redegjør for oppdraget han har påtatt seg; å skrive byens krønike. Deretter går han over til å liste opp redaksjonskomiteens medlemmer, viktige datoer i redaksjonens arbeid, tusen års historie under kapitteloverskriften «Territorial utvikling (I)» og hovedpersonene presentert i kapittelet «Personer». Utover får vi stadig slike kapitteloverskrifter: «Politisk makt», «Økonomisk utvikling», «Økologi og natur» osv.

Det hele framstår som en offentlig utredning, eller en forskningsrapport. Detaljert og nøkternt legges det fram navn og årstall – men alt er drevet framover med forfatterens fullkomne frihet, for ikke å si galskap: Som i et eventyr sender han fire Kong-sønner ut i verden, mot sør og nord, øst og vest, og det første de finner, vil bestemme deres livsvei og hva som skal skje i og med Sprengningen i årene som kommer.

Beretningen er typisk for Lianke, slik vi kjenner ham gjennom hans fire forrige bøker på norsk: Språket er refererende, ofte nesten klinisk, men hendelsene han beskriver er så usannsynlige og så absurde at de bare overgås av den kinesiske virkeligheten som alltid er forfatterens tema og skyteskive.

Selv kaller han det mytisk realisme, og det nevnte etterordet er en meget god innføring i begrepet: I Bibelen sier Gud at det må bli lys, så blir det lys. På samme vis har kineserne godtatt at når myndighetene sier det skal dyrkes enorme mengder mat på små åkerlapper, så skjer det vel. Eller: Når sjefen sier at verdens største flyplass skal bygges i fjellene i løpet av en uke, får vel bare fjellet flytte seg! Eller: Selvsagt kan nye rundskriv fra byens ledelse føre til at skydekke blir omgjort til solskinn. Eller: Nye framskritt fører naturligvis til at døde trær, eller lederens kulepenn eller bakgatenes søppelkasser, plutselig blomstrer. Virkeligheten vedtas, og den er villere og galere enn noen forfatter kan dikte.

Derfor er Yan Lianke, i sin særegne skrivestil som kombinerer referentens kjølige nedtegning og dikterens utemmede fantasi, en strålende forfatter, en modig forfatter, og tidvis også en krevende forfatter.

