Når psykologen trenger psykolog

BOK: Temaet er godt – men romanen om psykologen som selv trenger hjelp, er altfor lang.

Synne Sun Løes har skrevet flere bøker, de fleste for ungdom. Årets bok er for voksne.

Nancy Øvrehus

Synne Sun Løes: Sinnapsykologen. 410 sider. Cappelen Damm.

Synne Sun Løes vant Brageprisen i 2002 og har siden den gang gitt ut en rekke bøker. Hun skriver primært for ungdom, men denne gangen sikter hun seg inn på et voksnere publikum med “Sinnapsykologen”. Løes er utdannet psykiatrisk sykepleier, og det har nok satt sine spor i denne romanen.

Idunn Jæger er en godt voksen alenemamma og psykologspesialist, og ikke minst er hun sinna. Den voksne sønnen stinker tåfis, er en rotekopp og er på trappene til å flytte ut.

Forholdet til foreldrene skranter også, for de har nemlig ikke mye tro på at Idunn kan klare seg alene. På jobb virker kravene fra ledelsen stadig mer urimelige, og helseministerens nullvisjon for selvmord får henne til å se rødt. Så psykologspesialisten går faktisk til psykolog selv for å takle utfordringene hun har i hverdagen.

I ren frustrasjon ender det en dag med at hun deltar i en episode med eggkasting på sitt eget arbeidssted, og da dette kommer for en dag, blir hun bedt om å ta ut sykemelding på ubestemt tid.

Da begynner hun å behandle seg selv, noe som blant annet består av lange treningsturer med en imaginær Jacob Ingebriktsen, lange terapautiske samtaler med en sigarrøykende Sigmund Freud og ikke minst gjennom lange brev til helseminister Bent Høie. Her får hun utløp for sine frustrasjoner rundt nullvisjonen for selvmord og rundt pakkeforløpet, som etter Idunns mening ikke lenger ser menneskene, bare tall og statistikk.

Språket er enkelt og lettbeint, nesten som en ungdomsroman. “Sinnapsykologen” er en helt grei roman i satirisk stil. Boken har imidlertid fem akter og trekker seg over mer enn 400 sider, noe som gjør at det blir litt for langtekkelig for min del. Her kunne man med fordel ha kortet ned en god del og sittet igjen med et bedre produkt. Men det er herlig å se at Løes tar for seg psykiatrien og hvordan selv en psykolog kan bli utbrent og deprimert. For livet er jammen ikke enkelt, og en og samme løsning på utfordringene passer heller ikke for alle.