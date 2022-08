Klumpete soppstuing

Kule ting og intetsigende rauaraddel i skjønn forening.

Svein Berge og Torbjørn Brundtland gir ut del to av trilogien «Profound Mysteries».

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Röyksopp: «Profound Mysteries II» (Warner Music)

De skal ha for det, Röyksopp, man retter seg litt ekstra opp i ryggen når de gir ut ny musikk. De kan være helt uimotståelige, og de kan låte som et langt gjesp.

«Sorry» er en sånn låt som kommer i mål på 17. plass. Ingen vil huske den, og den har et par-tre kamerater på dette albumet. Så har de et par skikkelig gode pallplasseringer, som «Oh, Lover» med en akkurat passe skarp Susanne Sundfør. «Let’s Get It Right» med Astrid S. er også en flott popsang, balansert som en vellykket fløtesaus. Albumets siste spor er en slags eskapade ut i verdensrommet. Disko og myk prog og klassisk Röyksopp-lyd drar nesten sju minutter opp og ned i intensitet og utgjør lydsporet til en sci-fi-film som ikke er laget. Disse minuttene er aldeles fabelaktige.

«Denimclad Baboons» får alle til å tenke «Eple»! Låten er nesten en hyllest til den gamle storhiten, et vink tilbake til 2001, «Melody A.M.» og en tid der Röyksopp var ploger i de digitale markene.

Beste spor: «Let’s Get It Right», «Denimclad Baboons»