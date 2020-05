Indiepop etter oppskrift

En flott sommerplate. Ikke mer, men ei heller ikke mindre.

Vanary ble etablert i 2018 av Stavangerbrødrene Andreas (27) og Martin Hauge (27). Høsten 2018 fikk tvillingene med seg Jone Dahle Johansen (27) på keyboard. Senere ble studiekamerat André Pettersen (28) og tremenning Simen Wallace (20) med på laget. Foto: Vanary

Vanary: «Urban getaway» (Vanary)

Stavanger-baserte Vanary lager indiepop etter oppskrift. Musikken får foten til å trampe og halsen til å tørste etter kald drikke. Musikken er upbeat og absolutt dansbar. Tekstene omhandler kjærligheten og generelle utfordringer som møter oss i livet. Lyrikken er lettsvelgelig, men tidvis for pyntet for min smak:

If you cannot see the blue skies

The clouds are painted grey

Blame it on the sunshine

Not the rain

Fra låten «Free Bird».

Vanary balanserer hele tiden langs klisjégryta med tekster som gir lytteren lite nytt å feste til hjerterota. Bandet oppgir at de inspireres av britpopen, Oasis og The Kooks, men de mangler brodden og de lyriske ferdighetene som inspirasjonskildene har.

Men, ja, her kommer men-et:

Vanary har knekt indie-koden (en oppskrift er ikke alltid enkel å følge). Et godt håndverk ligger bak melodiene, og låtene er forfriskende varierte. Problemet er bare at Vanary sliter med å skille seg ut i virvaret av lignende band.

Beste spor: «Free bird», «Unstoppable».