Taylor Swift passerte millionen første døgn

Taylor Swift solgte 1,3 millioner eksemplarer av sin nye plate i løpet av 24 timer.

Taylor Swift slapp «overraskelsesalbumet» «Folklore» natt til fredag. Foto: AP

NTB

Det melder New York Daily News.

«Folklore» er den åttende studioplata signert multi-Grammy-vinneren fra Pennsylvania. For sikkerhets skyld ble den strømmet over 80 millioner ganger første døgn, hvilket er rekord for en kvinnelig artist, ifølge Spotify.

Utgivelsen kom overraskende på mange fans før helga.

«I isolasjon har fantasien min løpt løpsk, og resultatet er denne plata,» heter det fra Swifts Twitter-konto:

«Jeg har fortalt disse historiene etter beste evne med all den kjærlighet, undring og humor de fortjener.»