Ukens anbefalte sanger

Første låt er «Mød meg på Solastrand» med tekst av Brynjulv Koll-Hansen. Nye sanger vil følge utover høsten.

Med seg har han Per Riis (gitar), Dag Øverland (keyboard og produsent), Håkon Løklingholm (trommer, kor og perkusjon) og Dag Øyvind Løklingholm (bass).

Singlen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Mød meg på Solastrand – Jon Dagsland

Darkness and cold – Purple Mountains

No bullets spent – Spoon

Night sweats – Lloyd Cole

Walk across the water – The Black Keys

Van Gogh – Pony Bradshaw

Turn off the news (Build a garden) – Lukas Nelson

Stunt double – Lindsay Lou

Should I stay or should I go – Xenia Rubinos

I wanna go where you go – The Boxmasters

Dark matter – Cosmo Gold

Love is happening! – Bitw

Last July – Trey Gruber

Gulf coast girl – Caroline Jones

True blue – Mark Ronson & Angel Olson

Objects in the mirror – Rayland Baxter

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.