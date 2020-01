Ukens anbefalte sanger

Etter å ha debutert med albumet «Y believe» i fjor høst, er Kristine Hovda allerede ute med en ny singel.

Kristine Hovda synger om kjærligheten. Foto: Kristine Hovda

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den Oslo-bosatte sangeren og forfatteren fra Brusand spør seg om det er lov å drømme om at kjærligheten kan bli virkelig i 2020? Det blir kanskje med drømmen, men en sang er det i hvert fall blitt.

Den får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

In reality – Kristine Hovda

Den dagen – Båtsvik

You don’t wanna hear it – Ron Sexsmith

You had me everywhere – Of Montreal

Asphalt – Jennie Lowe

RIP Coyote condo #5 – Grandaddy

Trash glam baby – The Boomtown Rats

Crossed the line – Louise Connell

Stay down, man – Dan Reeder

Teeth – Hovering Orville

Reload – I-Taweh

It doesn’t matter now – Early James

What kinda love – Tuk Smith & The Restless Hearts

Real you – Tré Brut

My loving doesn’t cost a wish – Tattletale Saints

Stone me – Margo Price

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 10:43

Mest lest akkurat nå