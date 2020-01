Ufokusert debut

Travis Scott og co. med en lekker, overfladisk og kalkulert utgivelse på tampen av 2019.

Travis Scott, nummer to fra venstre, har samlet en ny gjeng. Foto: Sheck Wes

Anette Basso

Jackboys: «Jackboys» (Cactus Jack)

Jul og nyttår er en stille tid på platefronten. Mens jeg mesket meg med ribberull og rullekaker, trillet Houston-rapperen Travis Scott og hans nye gruppe bestående blant annet av labelkameratene Don Toliver og Sheck Wes inn til topps på Billboard-listen med lite konkurranse av nye utgivelser. Samtidig står Scott fram med sin historie om barnet og bruddet med Kylie Jenner. Timingen er lur, nesten litt for kalkulert. Albumet framstår som en unødvendig, men likefullt lekkert innpakket «samleplate». Vi bys på sju helt ok låter hvorav en instrumental og en remix av hiten «Highest in the room». Høydepunktet er Don Toliver. Hans litt gutturale og høyst autotunede stemme er gjenkjennelig, han formidler på en måte som når gjennom og han løfter låtene. Som i «Had enough», med sin svaiende, tidsriktige country-påvirkning og rodeo-referanser. I mørke «What to do» er han og Travis Scott still fucked up i det de pusler sammen et brokete bilde av kvelden før. Jeg håper på mer og bedre fra alle Jackboys-ene.

Beste spor: «Had enough», «What to do».

